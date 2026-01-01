New Year 2026 Google Doodle: नए साल के स्वागत में गूगल ने बनाया खास डूडल, डायरी और कॉफी के साथ दी 'नई शुरुआत' की प्रेरणा

न्यू ईयर 2026 गूगल डूडल (Photo Credits: Google)

नई दिल्ली/मुंबई: खट्टी-मीठी यादों और ढेर सारे अनुभवों के साथ साल 2025 (Year 2025) को अलविदा करके हर किसी ने दिल खोलकर नए साल यानी 2026 (New Year 2025) का स्वागत किया है. आज नए साल का पहला दिन है और देशभर में लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं. साल 2026 के पहले दिन दुनिया भर में उत्साह का माहौल है और इस खास मौके पर दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने भी अपने अंदाज में नए साल का स्वागत किया है. गूगल (Google) हर खास दिन पर स्पेशल डूडल (Doodle) समर्पित करते हुए उस दिन का जश्न मनाता है. इसी कड़ी में गूगल ने आज अपने होमपेज पर एक विशेष 'डूडल' (Google Doodle) जारी किया है, जो नई शुरुआत, शांति और भविष्य के प्रति आशावाद का प्रतीक है. यह भी पढ़ें: New Year 2026 Messages: हैप्पी न्यू ईयर! प्रियजनों को इन हिंदी Shayaris, WhatsApp Wishes, GIF Greetings, Photo SMS के जरिए दें बधाई

क्या खास है आज के Google Doodle में?

आज का गूगल डूडल एक साफ और सुंदर मेज की तस्वीर पेश करता है, जिस पर एक डायरी रखी है जिस पर '2026' लिखा है. इसके साथ ही एक कलम और कॉफी का प्याला भी नजर आ रहा है, जो आत्म-चिंतन (Reflection), योजना बनाने और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है.

दिलचस्प बात यह है कि इस डूडल में कुछ सूक्ष्म एनिमेशन भी जोड़े गए हैं. इसमें ऊन का गोला, स्वस्थ सलाद का कटोरा और स्किपिंग रोप (कूदने वाली रस्सी) जैसी चीजें भी दिखाई देती हैं. ये सभी वस्तुएं नए साल के उन लोकप्रिय संकल्पों (Resolutions) को दर्शाती हैं जो लोग अक्सर बेहतर स्वास्थ्य और नए कौशल सीखने के लिए लेते हैं.

भारत में उत्सव और परंपराएं

भारत सहित दुनिया भर के देशों में नया साल आतिशबाजी, पार्टियों और परिवार के साथ भोजन साझा करके मनाया जा रहा है. भारत में 1 जनवरी को एक 'प्रतिबंधित अवकाश' (Restricted Holiday) के रूप में देखा जाता है. सुबह से ही मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है, जहाँ लोग सुख-समृद्धि की कामना के साथ साल का आगाज कर रहे हैं.

आज क्या खुला है और क्या बंद? (1 जनवरी 2026)

नए साल के पहले दिन सार्वजनिक सेवाओं के समय में कुछ बदलाव किए गए हैं:

भविष्य की ओर कदम

गूगल का यह डूडल हमें याद दिलाता है कि नया साल केवल कैलेंडर बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक कोरे पन्ने (Blank Page) की तरह है जहां हम अपनी सफलता की नई कहानी लिख सकते हैं. चाहे वह फिटनेस का लक्ष्य हो या कोई नया शौक, 2026 हमें खुद को बेहतर बनाने का एक और अवसर दे रहा है.