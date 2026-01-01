Happy New Year 2026: PM मोदी ने देशवासियों को दी नए साल की शुभकामनाएं, संस्कृत श्लोक और विशेष ऑडियो संदेश के साथ लोगों में भरा नया उत्साह
Happy New Year 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)  ने आज, 1 जनवरी 2026 की सुबह लगभग 7:50 बजे अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल X (पूर्व में ट्विटर) पर देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दीं.पीएम मोदी ने इस अवसर पर एक ऑडियो संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने विकसित भारत के संकल्प और आत्मविश्वास के साथ नए साल में कदम रखने का आह्वान किया है.उन्होंने कामना की कि वर्ष 2026 हर किसी के जीवन में नई आशाएं और सफलता लेकर आए.

संस्कृत श्लोक के जरिए दिया जीवन का मंत्र

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में एक प्राचीन संस्कृत श्लोक को साझा किया, जो ज्ञान, शक्ति और कौशल के महत्व को दर्शाता है. इस श्लोक के माध्यम से प्रधानमंत्री ने नागरिकों को ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीरता, तेज, बल, स्मृति, स्वतंत्रता, कौशल, कांति, धैर्य और कोमलता जैसे गुणों को जीवन में उतारने की प्रेरणा दी है. उनका यह संदेश न केवल व्यक्तिगत उन्नति बल्कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है. यह भी पढ़े: New Year Celebration Video: देशभर में धूमधाम से मनाया गयानए साल का जश्न, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर दिल्ली इंडिया गेट और गोवा तक दिखा जश्न का उत्साह- देखें वीडियो

 PM मोदी ने देशवासियों को दी नए साल की शुभकामनाएं

विकसित भारत और नया आत्मविश्वास

पीएम मोदी ने अपने संदेश में विशेष रूप से 'नए आत्मविश्वास' और 'नए संकल्प' का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि 2026 केवल एक कैलेंडर वर्ष नहीं है, बल्कि यह विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक अहम पड़ाव है। उन्होंने विश्वास जताया कि देशवासी अपनी कड़ी मेहनत और नवाचार के दम पर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ऑडियो संदेश

सुबह 7:50 बजे पोस्ट किए गए इस ऑडियो संदेश को कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों ने सुना और साझा किया. देशवासियों ने भी प्रधानमंत्री को नए साल की बधाई देते हुए उनके द्वारा साझा किए गए श्लोक और सकारात्मक विचारों की सराहना की. प्रधानमंत्री ने समाज में शांति, सद्भाव और उत्तम स्वास्थ्य की भी प्रार्थना की।

 2025 की उपलब्धियों का जिक्र

इससे पहले अपने हालिया 'मन की बात' कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने साल 2025 को भारत के लिए उपलब्धियों भरा साल बताया था. उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान, खेलों और स्वदेशी तकनीक (Swadeshi Movement) के क्षेत्र में मिली सफलताओं का जिक्र करते हुए कहा था कि देश अब 2026 में नई ऊर्जा के साथ प्रवेश करने के लिए तैयार है.