New Zealand vs South Africa, 1st T20I Match Stats And Preview: पहले टी20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीत से शुरुआत करना चाहेगा न्यूजीलैंड, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

न्यूज़ीलैंड बनाम दक्षिण अफ़्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 1st T20I Match Stats And Preview Details: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी 15 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) के बे ओवल (Bay Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 बजे से खेला जाएगा. हाल ही में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को भारतीय टीम के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंची थी. इस सीरीज में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिल सकते हैं. इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज में न्यूजीलैंड की कप्तानी मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान केशव महाराज (Keshav Maharaj) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: IPL 2026 Harshit Rana Replacement: हर्षित राणा के बाहर होने से KKR को बड़ा झटका, जानिए कौन सा तेज गेंदबाज बन सकता है रिप्लेसमेंट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत से मिली हार के बाद न्यूजीलैंड की टीम इस सीरीज में मजबूत वापसी करने की कोशिश करेगी. वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल तक पहुंची थी और अब इस सीरीज में जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी. ऐसे में माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 इंटरनेशनल हेड टू हेड रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 20 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पलड़ा भारी रहा है. दक्षिण अफ्रीका ने 12 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि न्यूजीलैंड की टीम को 8 मैचों में जीत मिली है. हाल ही में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर टूर्नामेंट में पहली बार जीत दर्ज की थी.

बे ओवल की पिच रिपोर्ट (Bay Oval Pitch Report)

माउंट माउंगानुई के बे ओवल की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है, जिससे बल्लेबाज खुलकर शॉट खेल सकते हैं. हालांकि शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को स्विंग और उछाल से थोड़ी मदद मिल सकती है. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा बल्लेबाजों को रन बनाने में आसानी हो सकती है.

माउंट माउंगानुई का मौसम (Mount Maunganui Weather)

मौसम विभाग के अनुसार मैच के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है. तापमान लगभग 18 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. हल्की समुद्री हवाएं चलने की उम्मीद है, जिससे तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है. बारिश की संभावना बहुत कम बताई जा रही है, जिससे फैंस पूरे मुकाबले का आनंद ले सकते हैं.

इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें (NZ vs SA Key Players To Watch Out)

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर घरेलू मैदान पर शानदार रिकॉर्ड रखते हैं और गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकते हैं. डेवोन कॉनवे टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं, जिन्होंने घरेलू टी20 इंटरनेशनल में 46.04 की औसत से 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं. वहीं तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन अपनी रफ्तार से दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं.

दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका के कप्तान केशव महाराज इस मुकाबले में टी20 इंटरनेशनल में 50 विकेट पूरे करने के करीब हैं. ओटनील बार्टमैन ने SA20 2025-26 सीजन में शानदार गेंदबाजी करते हुए 20 विकेट हासिल किए थे. वहीं टोनी डी ज़ोरज़ी बल्लेबाजी में टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं.

कब और कहां देखें मुकाबला?

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पहला टी20 मुकाबला 15 मार्च को माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 बजे से शुरू होगा. भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के TEN 1 चैनल पर किया जाएगा. वहीं ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV और FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NZ vs SA 1st T20I Match Playing Prediction)

न्यूजीलैंड: मिचेल सेंटनर (कप्तान), केटीन क्लार्क, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), लॉकी फर्ग्यूसन, जैक फॉल्क्स, बेवोन जैकब्स, काइल जैमीसन, टॉम लैथम (विकेटकीपर), जेडन लेनोक्स, कोल मैककोन्ची, टिम रॉबिन्सन.

दक्षिण अफ्रीका: केशव महाराज (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, गेराल्ड कोएत्ज़ी, टोनी डी ज़ोरज़ी, जॉर्डन हरमन, रुबिन हरमन, जॉर्ज लिंडे, एंडिले सिमलेन, लूथो सिपाम्ला, प्रेनेलन सुब्रायन, जेसन स्मिथ.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.