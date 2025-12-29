पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार सामिया हिजाब का वीडियो वायरल: MMS को बताया AI जनित, पूर्व बॉयफ्रेंड पर लगाया साजिश का आरोप

(Photo Credits: @samiyashianz_/ Instagram)

Samiya Hijab Leak Videos : पाकिस्तान की मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और टिकटॉक स्टार सामिया हिजाब इन दिनों एक गंभीर विवाद के केंद्र में हैं. इंटरनेट पर उनका एक कथित निजी वीडियो (MMS) तेजी से प्रसारित हो रहा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है। सामिया ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए वीडियो को 'फेक' बताया है और इसके पीछे गहरी साजिश का अंदेशा जताया है.

वीडियो को बताया एआई जनित (AI Generated)

सामिया हिजाब ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है. उन्होंने दावा किया कि वायरल हो रहा वीडियो असली नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीपफेक तकनीक का उपयोग करके तैयार किया गया है. उनका कहना है कि तकनीक के जरिए उनके चेहरे को किसी अन्य वीडियो पर आरोपित किया गया है ताकि उनकी छवि खराब की जा सके.

पूर्व बॉयफ्रेंड पर गंभीर आरोप

इस विवाद में एक नया मोड़ तब आया जब सामिया ने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड पर इस लीक के पीछे होने का सीधा आरोप लगाया. सामिया के मुताबिक, उनके पूर्व साथी ने उन्हें बदनाम करने और उनके करियर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके निजी जीवन की जानकारी और तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है.

साइबर सुरक्षा और कानूनी कार्रवाई

सामिया ने अपने प्रशंसकों से अपील की है कि वे इस फर्जी वीडियो को साझा न करें और न ही इसे बढ़ावा दें. उन्होंने संकेत दिया है कि वह इस मामले को कानूनी रूप से आगे बढ़ाएंगी और साइबर अपराध शाखा में इसकी शिकायत दर्ज कराएंगी। यह घटना एक बार फिर डिजिटल युग में महिलाओं की सुरक्षा और तकनीक के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

पृष्ठभूमि और संदर्भ

पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर्स के निजी वीडियो लीक होने का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई मशहूर हस्तियां 'प्राइवेसी ब्रीच' और डीपफेक का शिकार हो चुकी हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि एआई तकनीक के बढ़ते प्रभाव ने साइबर बुलीइंग और डिजिटल ब्लैकमेलिंग के खतरों को कई गुना बढ़ा दिया है, जिससे निपटने के लिए कड़े कानूनों की आवश्यकता है.

फिलहाल, सोशल मीडिया पर सामिया के समर्थन और विरोध में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जबकि कानूनी एजेंसियां इस तरह के कंटेंट के प्रसार पर नजर रख रही हैं.