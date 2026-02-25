Fact Check: क्या सच में मिला आग उगलने वाला 'ड्रैगन'? जानें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे छिपकली के वीडियो का पूरा सच

'आग उगलने वाली' काँटेदार छिपकली का एक वायरल वीडियो (Photo Credits: X/@heypouya1)

नई दिल्ली: सोशल मीडिया (Social Media) पर इन दिनों एक हैरान कर देने वाला वीडियो जंगल की आग की तरह फैल रहा है, जिसमें एक कटीली छिपकली को अपने मुंह से आग और धुआं उगलते हुए देखा जा सकता है. 24 फरवरी 2026 को पौया हाशमी (Pouya Hashemi) द्वारा साझा किए गए इस वीडियो ने दुनिया भर में 'असली ड्रैगन' के अस्तित्व को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. हालांकि, करोड़ों व्यूज बटोरने वाले इस वीडियो की जब बारीकी से जांच की गई, तो इसकी असलियत कुछ और ही निकली. यह भी पढ़ें: Fact Check: माउंट आबू में बंजी जंपिंग के दौरान लड़की की मौत? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का 'फैक्ट चेक' और असली सच्चाई

क्या है वायरल वीडियो में?

हाई-डेफिनिशन वाले इस क्लिप में एक छिपकली पत्थर पर बैठी नजर आती है. जैसे ही वह अपना मुंह खोलती है, उसमें से आग की लपटें और धुआं निकलने लगता है. आग की रोशनी छिपकली की त्वचा (स्केल्स) पर इतनी वास्तविक तरीके से चमकती है कि पहली नजर में कोई भी धोखा खा जाए. वीडियो साझा करते हुए कैप्शन में लिखा गया, 'खुश हूं कि मैंने इसे कैमरे में कैद कर लिया.'

क्या सच में मिला आग उगलने वाला 'ड्रैगन'?

'आग उगलने वाली' काँटेदार छिपकली का एक वायरल वीडियो (Photo Credits: X/@heypouya1)

सोशल मीडिया पर किए गए झूठे दावे

वीडियो वायरल होते ही कई यूजर्स ने इसके असली होने के दावे करने शुरू कर दिए. कैलिफोर्निया के लैगुना बीच के एक निवासी ने दावा किया कि यह उनके इलाके का 'केनी' नाम का जीव है और न्यूज एजेंसियां वहां जमा हो रही हैं. हद तो तब हो गई जब एक यूजर ने खुद को एनबीसी (NBC) न्यूज का रिपोर्टर बताकर दावा किया कि AI डिटेक्शन टूल्स ने इसे '100% असली' पाया है. हालांकि, किसी भी प्रतिष्ठित समाचार संस्थान ने ऐसी किसी घटना की पुष्टि नहीं की.

कमेंट्स में दावा किया जा रहा है कि 'आग उगलने वाली' छिपकली का वीडियो असली है (Photo Credits: Instagram)

'ड्रैगन' नहीं, बल्कि AI की कलाकारी

वीडियो के बेहद प्रभावशाली होने के बावजूद, तकनीकी जानकारों ने इसमें कई खामियां पकड़ीं. विशेषज्ञों का कहना है कि वीडियो में आग की आवाज इतनी साफ है, जो इतनी दूरी से रिकॉर्ड करना नामुमकिन है.

असली खुलासा तब हुआ जब मनोरंजन वेबसाइट 'LAD Bible' ने इस फुटेज को साझा किया. उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा बनाया गया है और इस पर "Made with AI" का डिस्क्लेमर भी लगाया गया है. यह भी पढ़ें: Fact Check: गोवा में हवा में उड़ती महिला? वायरल वीडियो का 'भूतिया' सच आया सामने, जानें क्या है इस रहस्यमयी क्लिप की असलियत

सावधान रहें

आज के दौर में AI तकनीक इतनी उन्नत हो गई है कि असली और नकली के बीच फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है. यह वीडियो एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे तकनीक का उपयोग करके काल्पनिक जीवों को हकीकत जैसा दिखाया जा सकता है. जीव विज्ञान में अब तक ऐसी किसी प्रजाति का पता नहीं चला है जो जैविक रूप से आग उगलने में सक्षम हो.