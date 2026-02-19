Fact Check: माउंट आबू में बंजी जंपिंग के दौरान लड़की की मौत? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का 'फैक्ट चेक' और असली सच्चाई

माउंट आबू में बंजी जंपिंग के दौरान गर्दन टूटने से लड़की की मौत? (Photo Credits: Instagram/journalist.priya.baisla)

मुंबई/माउंट आबू: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (Social Media) पर इन दिनों एक दिल दहला देने वाला वीडियो (Viral Video) तेजी से प्रसारित हो रहा है. वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि राजस्थान (Rajasthan) के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू (Mount Abu) में बंजी जंपिंग (Bungee Jumping) के दौरान एक युवती की गर्दन की हड्डी टूट गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. एक्स (X) और इंस्टाग्राम पर हजारों बार शेयर किए जा चुके इस वीडियो ने पर्यटकों और एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीनों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है. यह भी पढ़ें: Fact Check: गोवा में हवा में उड़ती महिला? वायरल वीडियो का 'भूतिया' सच आया सामने, जानें क्या है इस रहस्यमयी क्लिप की असलियत

क्या है वायरल वीडियो का सच?

जब इस कथित घटना की पड़ताल की गई, तो पता चला कि लड़की की मौत की खबर पूरी तरह से फर्जी (Fake News) है. वीडियो में दिख रही युवती सुरक्षित और पूरी तरह स्वस्थ है. सोशल मीडिया के दावों के विपरीत, किसी भी दुर्घटना की पुष्टि स्थानीय प्रशासन या पुलिस द्वारा नहीं की गई है.

फिजा खान ने लोगों से फेक न्यूज फैलाना बंद करने को कहा, कन्फर्म किया कि वह जिंदा हैं

खुद सामने आईं वीडियो में दिख रही युवती 'फिजा खान'

वीडियो में दिख रही युवती की पहचान फिजा खान के रूप में हुई है. अपनी मौत की झूठी खबर वायरल होने के बाद, फिजा ने खुद सोशल मीडिया पर आकर स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि वह बिल्कुल ठीक हैं और उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है.

फिजा खान ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा: 'जो लोग यह फर्जी खबरें फैला रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि कृपया ऐसी अफवाहें न फैलाएं. मैं पूरी तरह से ठीक हूं.' उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वीडियो में दिखाई गई एडवेंचर गतिविधि पूरी सुरक्षा के साथ संपन्न हुई थी.

बंजी जंपिंग नहीं, 'रिवर्स बंजी' है यह खेल

फैक्ट चेक में एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. वीडियो में दिखाई गई गतिविधि सामान्य बंजी जंपिंग नहीं, बल्कि 'रिवर्स बंजी' (Reverse Bungee) है. सामान्य बंजी जंपिंग में व्यक्ति ऊंचाई से नीचे गिरता है, जबकि रिवर्स बंजी में व्यक्ति को जमीन से तेजी से ऊपर की ओर उछाल दिया जाता है.