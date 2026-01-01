Virat Kohli In Bikini ‘AI’ Pic: एआई -जनरेटेड फोटो ने सोशल मीडिया पर मचाया बवाल: मशहूर क्रिकेटर जैसी दिखने वाली छवि पर फैक्ट-चेक की जरूरत

Virat Kohli Photo Viral: सोशल मीडिया पर एक एआई-जनरेटेड फोटो वायरल हो रही है, जिसमें भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज virat कोहली जैसा दिखने वाला व्यक्ति बिकिनी पहने नज़र आता है. तस्वीर पर स्पष्ट रूप से “AI-Generated Image” का वॉटरमार्क दिखाई देता है, फिर भी इसे वास्तविक मानकर कई यूज़र्स शेयर कर रहे हैं और इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं.

डिजिटल विशेषज्ञों के मुताबिक, यह छवि पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की मदद से बनाई गई है और इसे वास्तविक घटना या वास्तविक फोटो समझना गलत होगा. विशेषज्ञों ने बताया कि हाल के दिनों में एआई-इमेज रीक्रिएशन और डीपफेक कंटेंट तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण गलतफहमी और गलत सूचनाएँ फैलने का खतरा भी बढ़ गया है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ यूज़र्स ने इस तस्वीर को मज़ाकिया अंदाज़ में लिया, जबकि कई लोगों ने इसे भ्रामक और अनुचित बताया. फैक्ट-चेकर्स का कहना है कि इस तरह की एआई-निर्मित तस्वीरें किसी भी सार्वजनिक शख्सियत की छवि को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए इन्हें शेयर करने से पहले सच्चाई की पुष्टि करना जरूरी है.

डिजिटल सेफ़्टी एक्सपर्ट्स ने अपील की है कि यूज़र्स बिना सत्यापन किसी भी वायरल फोटो या वीडियो को आगे न बढ़ाएँ, खासकर तब जब वे किसी व्यक्ति की छवि या प्रतिष्ठा से जुड़ी हों. उन्होंने यह भी कहा कि एआई कंटेंट के दौर में मीडिया साक्षरता और जिम्मेदार शेयरिंग बेहद महत्वपूर्ण हो गई है.

अगर आप ऐसी किसी वायरल छवि को देखते हैं, तो स्रोत की जांच करें, वॉटरमार्क नोटिस करें, और भरोसेमंद फैक्ट-चेक रिपोर्ट्स को प्राथमिकता दें.

यूजर ने ग्रोक से विराट कोहली को बिकिनी पहनाने को कहा

Now put him in a bikini — BackSpace (@like_backspace) January 1, 2026

