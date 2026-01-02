8th Pay Commission Salary Hike: 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हुआ 8वां वेतन आयोग; जूनियर कर्मचारियों या सीनियर अधिकारियों, किसे मिलेगा ज्यादा फायदा?

8वां वेतन आयोग (Photo Credits: File Image)

8th Pay Commission Salary Hike: केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनभोगियों के लिए 1 जनवरी 2026 एक ऐतिहासिक तारीख बन गई है. नियमानुसार, 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया है, जिसके साथ ही 8वें वेतन आयोग (8th CPC) के प्रावधान (8th Pay Commission) तकनीकी रूप से प्रभावी हो गए हैं. हालांकि, वास्तविक वेतन वृद्धि के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बदलाव से किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा—निचले स्तर के कर्मचारियों को या उच्च पदस्थ अधिकारियों को?

प्रभावी तिथि बनाम वास्तविक क्रियान्वयन

भले ही 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी तुरंत नहीं मिलेगी. वर्तमान में वेतन का भुगतान 7वें वेतन आयोग के ढांचे के तहत ही जारी रहेगा. जब सरकार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर नया 'पे मैट्रिक्स' (Pay Matrix) अधिसूचित करेगी, तब नई दरें लागू होंगी. राहत की बात यह है कि देरी होने की स्थिति में कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से 'एरियर' (Arrears) का भुगतान किया जाएगा.

फिटमेंट फैक्टर: वेतन वृद्धि की असली चाबी

8वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि मुख्य रूप से 'फिटमेंट फैक्टर' (Fitment Factor) पर निर्भर करेगी. यह वह गुणक (Multiplier) है जो मूल वेतन को संशोधित करने के लिए उपयोग किया जाता है.

7 वां वेतन आयोग: इसमें 57 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया गया था.

इसमें 57 का फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया गया था. 8वां वेतन आयोग: विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 83 से 2.86 के बीच हो सकता है, हालांकि फिलहाल 2.15 को एक व्यावहारिक आधार माना जा रहा है.

जूनियर बनाम सीनियर: किसका पलड़ा भारी?

वेतन वृद्धि का गणित दो पहलुओं पर आधारित है—पूर्ण राशि (Absolute terms) और प्रतिशत लाभ.

पद का स्तर वर्तमान बेसिक पे (7th CPC) संभावित बेसिक पे (8th CPC - 2.15 Factor) कुल वृद्धि (अनुमानित) लेवल 1 (जूनियर) ₹18,000 ₹38,700 ₹20,700 लेवल 18 (कैबिनेट सचिव) ₹2,50,000 ₹5,37,500 ₹2,87,500

सीनियर अधिकारियों को फायदा: चूंकि फिटमेंट फैक्टर एक बड़े बेस वेतन पर लागू होता है, इसलिए कैबिनेट सचिव जैसे शीर्ष अधिकारियों की सैलरी में होने वाली वृद्धि (रुपयों में) जूनियर कर्मचारियों की तुलना में काफी अधिक होगी.

जूनियर कर्मचारियों को लाभ: प्रतिशत के मामले में वृद्धि सभी स्तरों पर समान दिख सकती है, लेकिन जूनियर कर्मचारियों के लिए यह जीवन स्तर में बड़ा सुधार लाती है। न्यूनतम वेतन में होने वाली भारी बढ़ोतरी से उनके भत्तों (DA, HRA) और भविष्य की पेंशन पर व्यापक असर पड़ेगा.

एरियर और आगे की राह

विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप देने और लागू करने में 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक का समय लग सकता है.

बता दें कि सरकार ने नवंबर 2025 में आयोग के लिए 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (ToR) जारी कर दिए थे. अब जब भी यह लागू होगा, कर्मचारियों को पिछली तारीख (Retrospective effect) से बकाया राशि का लाभ मिलेगा.