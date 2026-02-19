8th Pay Commission Latest News: 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट, मार्च में हो सकता है DA में 5 फीसदी इजाफे का ऐलान, जानें कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी

8th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए साल 2026 की पहली तिमाही आर्थिक सौगात लेकर आ सकती है. हालांकि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) तकनीकी रूप से 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया है, लेकिन इसके पूर्ण कार्यान्वयन में अभी समय लगने की संभावना है. इस बीच, सरकार होली के आसपास महंगाई भत्ते (DA) में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. इस वृद्धि से कर्मचारियों का कुल डीए 58% से बढ़कर 63% होने की उम्मीद है.

मार्च में होगा ऐलान

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के ताजा आंकड़ों के आधार पर विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि तय है. ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल के अनुसार, मोदी सरकार मार्च के शुरुआती सप्ताह में होली के त्योहार के दौरान इसका आधिकारिक ऐलान कर सकती है. यह भी पढ़े: 8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा बंपर इजाफा, जानें कब लागू होंगी सिफारिशें और कितना मिलेगा एरियर

यदि यह बढ़ोतरी होती है, तो कर्मचारियों को अप्रैल 2026 के वेतन में बढ़ा हुआ डीए मिलेगा. साथ ही, इसमें जनवरी से मार्च तक का पिछला बकाया (Arrears) भी शामिल किया जाएगा.

8वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति

8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया जा चुका है और पैनल को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है.

रिट्रोस्पेक्टिव लाभ: नई वेतन संरचना के 2027 के मध्य तक लागू होने की उम्मीद है, लेकिन इसे 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा.

फीडबैक पोर्टल: सरकार ने 8cpc.gov.in पोर्टल लॉन्च किया है, जहाँ हितधारक 16 मार्च तक अपने सुझाव दे सकते हैं.

फिटमेंट फैक्टर पर टिकी नजरें

कर्मचारी यूनियनों की सबसे बड़ी मांग 'फिटमेंट फैक्टर' को लेकर है. वर्तमान में यूनियनें इसे 2.86 से बढ़ाकर 3.25 करने की मांग कर रही हैं.

यदि सरकार 3.25 के फिटमेंट फैक्टर को स्वीकार करती है, तो न्यूनतम मूल वेतन (Basic Pay) 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 58,500 रुपये हो सकता है.

हालांकि, ये आंकड़े अभी केवल चर्चा और अनुमानों पर आधारित हैं और अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट के बाद ही लिया जाएगा.

महंगाई भत्ते (DA) की मुख्य बातें

वर्तमान दर: 58 प्रतिशत (जुलाई 2025 से प्रभावी).

प्रस्तावित दर: 5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 63 प्रतिशत होने की संभावना.

असर: इस फैसले से 50 लाख से अधिक कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे.

8वें वेतन आयोग के लागू होने तक कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के ढांचे के तहत ही वेतन पाते रहेंगे, लेकिन समय-समय पर होने वाली डीए वृद्धि उन्हें महंगाई से राहत देती रहेगी.