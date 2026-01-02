Magh Mela 2026: मकर संक्रांति, बसंत पंचमी सहित प्रमुख माघ मेले की स्नान तिथियों के कारण जनवरी में UPPSC परीक्षाएं प्रयागराज में नहीं की जाएंगी आयोजित

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

प्रयागराज, 2 जनवरी: प्रयागराज (Prayagram) में आयोजित माघ मेले और इस महीने होने वाले कई बड़े स्नान पर्वों को देखते हुए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (Uttar Pradesh Public Service Commission) यानी यूपीपीएससी (UPPSC) ने जनवरी के महीने में प्रयागराज में कोई भी भर्ती परीक्षा आयोजित न करने का फैसला किया है.

यह फैसला भारी संख्या में तीर्थयात्रियों की आवाजाही और मुख्य स्नान की तारीखों के आसपास लगाए गए सख्त ट्रैफिक प्रतिबंधों के कारण उम्मीदवारों को होने वाली असुविधा से बचने के लिए लिया गया है. UPPSC जनवरी में चार दिनों में सरकारी माध्यमिक स्कूलों के लिए आठ विषयों के लिए LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करने वाला था. टाइमटेबल के अनुसार, सोशल साइंस और बायोलॉजी की परीक्षाएं 17 जनवरी को होनी थीं, इसके बाद 18 जनवरी को अंग्रेजी और फिजिकल एजुकेशन की परीक्षाएं होनी थीं। कला और कृषि/बागवानी के पेपर 24 जनवरी को होंगे, जबकि उर्दू और संगीत की परीक्षाएं 25 जनवरी को होनी थीं.

यह समय माघ मेले के मुख्य स्नान के दिनों से मेल खाता है, जिसमें 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या और 23 जनवरी को बसंत पंचमी शामिल हैं. अधिकारी हर स्नान पर्व से एक दिन पहले ट्रैफिक पर पाबंदियां लगाते हैं और उन्हें एक दिन बाद तक जारी रखते हैं, जिससे शहर के अंदर और आसपास यात्रा करना बहुत मुश्किल हो जाता है.

अधिकारियों ने कहा कि इस दौरान प्रयागराज में परीक्षा कराने से उम्मीदवारों को सेंटर तक पहुंचने में दिक्कत हो सकती है. इसलिए, प्रयागराज के बाहर के उम्मीदवारों के लिए एग्जाम सेंटर शहर के बाहर अलॉट किए जाएंगे, जबकि प्रयागराज के उम्मीदवारों को आमतौर पर दूसरे जिलों में सेंटर दिए जाते हैं. हाल की प्रैक्टिस के अनुसार, नकल रोकने के लिए सेंटर एग्जाम से कुछ दिन पहले ही अलॉट किए जाएंगे.