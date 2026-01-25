Prayagraj Accident Video: यूपी के प्रयागराज में काल बनी तेज रफ्तार एंबुलेंस, दो मासूमों को कुचला; दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल

(Photo Credits @hindipatrakar)

Prayagraj Accident Video: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में शनिवार शाम एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. यमुनापार के घूरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रयागराज-रीवा हाईवे पर एक अनियंत्रित एंबुलेंस ने साइकिल सवार दो नाबालिग लड़कों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक किशोर एंबुलेंस के अगले हिस्से में फंसकर करीब 40 मीटर तक घिसटता चला गया. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर तेजी से वायरल हो रहा है.

राशन लेने निकले थे दोस्त, घर नहीं लौटे

मृतकों की पहचान कांटी गांव निवासी रिंकू पटेल (15 वर्ष) और शोभित पटेल (12 वर्ष) के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, रिंकू कक्षा 9 का छात्र था और शोभित कक्षा 6 में पढ़ता था. दोनों गहरे दोस्त थे और शनिवार शाम को अपनी साइकिल से घर का कुछ सामान और राशन लेने के लिए निकले थे. जैसे ही वे हाईवे के किनारे पहुंचे, पीछे से आ रही तेज रफ्तार एंबुलेंस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. यह भी पढ़े: UP Bus Accident Update: यूपी में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, 3 की मौत, कई जख्मी; VIDEO

प्रयागराज में काल बनी तेज रफ्तार एंबुलेंस

रूह कंपा देने वाला सीसीटीवी फुटेज

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 10 सेकंड के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों बच्चे सड़क के किनारे सामान्य गति से साइकिल चला रहे थे. तभी पीछे से आई एक सरकारी एंबुलेंस ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी. टक्कर के बाद एक बच्चा सड़क के किनारे गिर गया, जबकि दूसरा एंबुलेंस के बोनट में फंसकर काफी दूर तक घिसटता रहा. अंत में एंबुलेंस एक खड़ी ट्रॉली से टकराकर रुकी. हादसे में रिंकू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शोभित ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया.

ग्रामीणों का गुस्सा और पुलिस की कार्रवाई

हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने भागने की कोशिश कर रहे एंबुलेंस चालक को दौड़ाकर पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी. ग्रामीणों का आरोप है कि चालक शराब के नशे में था और वाहन की गति बहुत अधिक थी. सूचना मिलते ही एसीपी (कौंधियारा) अब्दुस सलाम खान भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया.

पुलिस ने एंबुलेंस को कब्जे में ले लिया है और चालक को हिरासत में लिया गया है.

मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हाईवे पर सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. ग्रामीणों ने प्रयागराज-रीवा हाईवे पर वाहनों की बेलगाम रफ्तार को लेकर चिंता जताई है. उनका कहना है कि नेशनल हाईवे-30 पर अक्सर एंबुलेंस और भारी वाहन तय गति सीमा से अधिक तेज चलते हैं, जिससे आए दिन मासूम अपनी जान गंवाते हैं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहनता से जांच की जाएगी और दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.