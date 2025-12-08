Fact Check: सोशल मीडिया पर हाल ही में एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अयोध्या के राम मंदिर का दौरा किया. तस्वीर में तीनों नेताओें को एक साथ मंदिर परिसर में देखा जा सकता है. लेकिन फैक्ट चेक में यह दावा पूरी तरह फर्जी साबित हुआ है. वायरल फोटो असली नहीं है, बल्कि AI जनरेटेड इमेज है. न तो भारत सरकार और न ही रूस की ओर से ऐसी किसी यात्रा की पुष्टि की गई है. मीडिया में भी पुतिन के अयोध्या आने का कोई विश्वसनीय आधार या रिपोर्ट मौजूद नहीं है.

विशेषज्ञों ने इमेज की टेक्सचर, लाइटिंग और शैडो का विश्लेषण कर बताया कि यह तस्वीर AI द्वारा जनरेट की गई है और वास्तविक फोटो नहीं है. इससे यह साफ होता है कि वायरल तस्वीर नकली है. पुतिन के राम मंदिर आने का दावा पूरी तरह भ्रम फैलाने वाला है.

क्या पीएम मोदी और सीएम योगी संग राम मंदिर दर्शन करने पहुंचे पुतिन?

An image recently shared on social media claimed to show Russian President Vladimir Putin visiting Ram Temple in Ayodhya along with PM Modi & UP CM Yogi Adityanath. However, the image is not genuine and has been AI-generated. No official or credible report confirms such a visit. pic.twitter.com/XcYSTtCCza — PTI Fact Check (@ptifactcheck) December 8, 2025

