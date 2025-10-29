अमेरिका के मिसिसिपी राज्य से एक ट्रक दुर्घटना के बाद भागे बंदरों को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक दावे वायरल हो रहे हैं. वायरल दावे में कहा जा रहा है कि ये भागे बंदर बंदर हेपेटाइटिस-सी, हर्पीज़ और कोविड वायरस से संक्रमित थे. इस घटना एक बाद जैस्पर काउंटी शेरिफ विभाग ने बताया कि ट्यूलेन विश्वविद्यालय से बंदरों को ले जा रहा एक ट्रक हीडलबर्ग के उत्तर में 117 मील के निशान के पास पलट गया. विभाग ने बताया कि कुछ बंदर खुले में घूमते देखे गए, और लोगों को चेतावनी दी गई कि वे बंदरों के पास न जाएं और तुरंत 911 पर संपर्क करें, क्योंकि वे आक्रामक हो सकते हैं और संभावित स्वास्थ्य खतरा पैदा कर सकते हैं. घटना के बाद कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि बंदर हेपेटाइटिस-सी, हर्पीज़ और कोविड से संक्रमित हैं. लेकिन ट्यूलेन विश्वविद्यालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि यह जानकारी भ्रामक है. यह भी पढ़ें: VIDEO: ड्रग्स के खिलाफ एलान-ए-जंग! ब्राजील की सड़कों पर बिछीं लाशें! पुलिस हेलिकॉप्टर से बरसा रही बम, माफिया ड्रोन से कर रहे हमला

कोविड, हर्पीज़ या हेपेटाइटिस से ग्रसित नहीं थे मिसिसिपी में भागे बंदर

ट्यूलेन विश्वविद्यालय ने बंदरों में हेपेटाइटिस होने के दावे का खंडन किया है

Non-human primates at the TNBRC are provided to other research orgs to advance science. The primates in question belong to another entity & aren't infectious. We're actively collaborating with local authorities & will send a team of animal care experts to assist as needed. — Tulane University (@Tulane) October 28, 2025

जैस्पर काउंटी शेरिफ विभाग ने दी प्रतिक्रिया

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)