गोवा नाइट क्लब अग्निकांड, मालिक ने जारी किया आधिकारिक बयान, पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का वादा, 25 लोगों की गई है जान

Goa Nightclub Tragedy: गोवा के अरपोरा स्थित बिर्च नाइट क्लब (रेस्तरां) में 7 दिसंबर की रात लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई. इस दर्दनाक हादसे के बाद रेस्तरां के मालिक सौरभ लुथरा ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है. रेस्टोरेंट को नाइट क्लब के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसका आधिकारिक नाम Birch Restaurant है. इस रेस्टोरेंट के दो मालिक हैं, जिनमें से एक का नाम सौरभ लुथरा है.
बयान में क्या कहा
अपने बयान में प्रबंधन ने इस त्रासदी पर गहरा शोक और सदमा व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों और घायलों के प्रति संवेदना प्रकट की. प्रबंधन ने कहा कि इस कठिन समय में वे पीड़ित और शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़े हैं. यह भी पढ़े: Goa Nightclub Tragedy: गोवा नाइटक्लब अग्निकांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मैनेजर गिरफ्तार; मालिक के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी
प्रभावित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा
प्रबंधन ने यह भी आश्वासन दिया कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता, सहयोग और समर्थन प्रदान किया जाएगा, ताकि वे इस अपूरणीय क्षति के दौर से गुजर सकें.
मालिकों के खिलाफ केस दर्ज
अरपोरा में हुए इस हादसे के बाद गोवा पुलिस ने नाइट क्लब के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. मामले में गैर-इरादतन हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. गोवा के पुलिस महानिदेशक के मुताबिक क्लब के दो मालिकों, मैनेजर, निवेशक समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि क्लब के मालिक फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर हैं और उनकी तलाश जारी है.
यह हादसा शनिवार और रविवार की दरम्यानी रात को हुआ. आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट मामले की जांच कर रहे हैं.
हादसे में 25 लोगों की गई है जान
गोवा पुलिस के अनुसार मृतकों में 4 पर्यटक और 14 स्टाफ सदस्य शामिल हैं, जबकि 7 लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है.