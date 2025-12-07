Goa Nightclub Tragedy: गोवा नाइटक्लब अग्निकांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मैनेजर गिरफ्तार; मालिक के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी

Goa Nightclub Tragedy: गोवा के अर्पोरा गांव स्थित लोकप्रिय नाइटक्लब ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ में रविवार देर रात लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में चार पर्यटक और 14 स्टाफ शामिल हैं. घटना के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है और क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है.

मुख्यमंत्री ने दिए मैजिस्टेरियल जांच के आदेश

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सुबह घटनास्थल पहुंचे और स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने बताया कि हादसे की गंभीरता को देखते हुए मैजिस्टेरियल जांच के आदेश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. मैनेजर की गिरफ्तार और मालिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने की खबर की पुष्टि सीएम प्रमोद सवात्न के हवाले से की हैं. हालांकि पुलिस ने अब तक गिरफ्तार की पुष्टि नहीं की हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों की आँखोंदेखी

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि होटल लौटते समय उन्हें लाल लपटें उठती दिखीं और पुलिस पहले से मौके पर मौजूद थी। स्थानीय लोगों के अनुसार, रात करीब 12 बजे केवल सायरन और एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी थी. सुबह पता चला कि हादसे में 25 लोगों की जान चली गई। नाइटक्लब पणजी से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित है.