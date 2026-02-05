Vada Pav Girl Controversy: क्या चंद्रिका दीक्षित और पति युगम गेरा का झगड़ा असली है या स्क्रिप्टेड ड्रामा? जानें क्या हैं पूरा विवाद

Chandrika Dixit Aka ’Vada Pav Girl’s Marital Discord Over Husband’s Cheating Real or Scripted?: सोशल मीडिया पर ‘वड़ा पाव गर्ल’ के नाम से मशहूर चंद्रिका दीक्षित (Chandrika Dixit) इन दिनों अपने निजी जीवन को लेकर जबरदस्त विवाद में घिरी हुई हैं. पति युगम गेरा (Yugam Gera) पर धोखाधड़ी (cheating) के आरोपों से शुरू हुआ यह मामला अब सोशल मीडिया अकाउंट्स, ब्रांड ओनरशिप और पहचान की लड़ाई तक पहुंच गया है. इस पूरे विवाद ने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है—एक वर्ग इसे चंद्रिका की असली निजी परेशानी मान रहा है, तो वहीं दूसरा इसे सोचा-समझा पब्लिसिटी स्टंट बता रहा है. Vada Pav Girl Chandrika Gera Dixit: क्या मशहूर वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका गेरा दीक्षित को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार? देखें वायरल वीडियो

चंद्रिका दीक्षित उर्फ ​​'वड़ा पाव गर्ल' ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो - देखें:

View this post on Instagram A post shared by Chandrika Gera (@chandrika.dixit)

वायरल वीडियो से शुरू हुआ विवाद

यह विवाद 2 फरवरी 2026 को तब शुरू हुआ जब चंद्रिका दीक्षित ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक वीडियो शेयर किया. वीडियो में वह रोती हुई नजर आईं और आरोप लगाया कि उनके पति पिछले दो महीनों से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं. चंद्रिका ने दावा किया कि वह इस रिश्ते को चुपचाप सहन कर रही थीं, क्योंकि उन्हें बिज़नेस और बच्चे की जिम्मेदारी भी संभालनी थी. अपने आरोपों के समर्थन में उन्होंने चैट्स के स्क्रीनशॉट और तस्वीरें भी साझा कीं.

युगम गेरा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो - देखें:

View this post on Instagram A post shared by Yugam gera (@gera__sahab)

युगम गेरा का पलटवार

चंद्रिका के वीडियो के कुछ ही घंटों बाद युगम गेरा ने भी एक वीडियो बयान जारी किया. उन्होंने गलती मानने के संकेत तो दिए, लेकिन आरोपों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया बताया. युगम ने यह भी कहा कि उनके पास चंद्रिका के खिलाफ “सबूत” हैं और उन्होंने दावा किया कि ‘वड़ा पाव गर्ल’ ब्रांड और दुकान उनकी वजह से ही खड़ी हुई. उनके इस बयान के बाद विवाद ने और तूल पकड़ लिया.

क्या यह सब पब्लिसिटी स्टंट है?

सोशल मीडिया, खासकर Instagram और Reddit, पर बड़ी संख्या में यूज़र्स इसे “स्क्रिप्टेड ड्रामा” बता रहे हैं. लोगों का तर्क है कि चंद्रिका पहले भी कई बार विवादों में रह चुकी हैं—चाहे वह स्थानीय प्रशासन से झगड़ा हो या फिर Bigg Boss OTT 3 में उनकी मौजूदगी. इसके अलावा हाल ही में सामने आए एक अन्य वायरल वीडियो, जिसमें चंद्रिका अलग लुक में नजर आईं, ने इस संदेह को और गहरा कर दिया है कि कहीं यह सब आने वाले किसी प्रोजेक्ट या मीडिया अटेंशन के लिए तो नहीं किया गया.

‘Vada Pav Girl’ ब्रांड पर मालिकाना हक की लड़ाई

इस पूरे विवाद का सबसे अहम पहलू है ‘Vada Pav Girl’ डिजिटल ब्रांड. युगम गेरा का दावा है कि उन्होंने ही चंद्रिका की सोशल मीडिया पहचान, दुकान और बिज़नेस को खड़ा किया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, युगम ने चंद्रिका के मुख्य सोशल मीडिया अकाउंट्स और दुकान पर कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया है. इससे इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है:-

शादी के दौरान बने डिजिटल ब्रांड का मालिक आखिर कौन होता है?

चेहरा (Face) या बैक-एंड ऑपरेटर?

कानूनी और डिजिटल एक्सपर्ट्स के बीच इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है.

बिज़नेस के साथ परिवार पर भी असर

हालांकि कई लोग इस विवाद को ड्रामा मान रहे हैं, लेकिन चंद्रिका ने कहा है कि इस पूरे मामले ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया है और वह फिलहाल काम करने की स्थिति में नहीं हैं. वहीं, सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि इस विवाद का असर उनके नाबालिग बेटे रुद्र पर क्या पड़ेगा, क्योंकि माता-पिता की निजी जिंदगी अब हमेशा के लिए इंटरनेट पर दर्ज हो चुकी है.

फिलहाल, 5 फरवरी 2026 तक न तो किसी कानूनी कार्रवाई की पुष्टि हुई है और न ही अलगाव (separation) की कोई आधिकारिक घोषणा. चंद्रिका दीक्षित और युगम गेरा का विवाद सच है या सोची-समझी रणनीति—यह अभी साफ नहीं है. लेकिन इतना तय है कि यह मामला सोशल मीडिया ट्रायल, डिजिटल ब्रांड ओनरशिप और पर्सनल लाइफ बनाम पब्लिक लाइफ की बहस को एक बार फिर केंद्र में ले आया है.