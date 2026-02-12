बिजनौर के रेस्टोरेंट में प्राइवेसी स्कैंडल: केबिन में छिपे कैमरे से कपल्स के वीडियो बना रहा था स्टाफ, ब्लैकमेलिंग का खेल उजागर

बिजनौर के होटल में कपल्स के प्राइवेट पल रिकॉर्ड किए गए (Photo Credits: X/@ravipandey2643)

बिजनौर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बिजनौर जिले (Bijnor District) में निजता के हनन (Privacy Breach) का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक स्थानीय रेस्टोरेंट (Restaurant) में गुप्त केबिन के भीतर छिपे हुए कैमरे लगाकर युवाओं और कपल्स के निजी पलों को चोरी-छिपे रिकॉर्ड किया जा रहा था. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि रेस्टोरेंट का स्टाफ न केवल ये वीडियो (Video) रिकॉर्ड करता था, बल्कि इनके जरिए पीड़ितों को मोटी रकम के लिए ब्लैकमेल (Blackmail) भी किया जाता था.

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, रेस्टोरेंट के कर्मचारी आने वाले कपल्स को 'प्राइवेट केबिन' या एकांत कमरों में बैठने के लिए प्रेरित करते थे. इन कमरों को इस तरह से तैयार किया गया था कि वहां पहले से ही हिडन कैमरे लगे हुए थे. जैसे ही कपल्स अपनी निजी गतिविधियों में व्यस्त होते, आरोपी उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेते थे. यह भी पढ़ें: बिजनौर पुलिस शर्मसार: हेड कांस्टेबल और महिला सिपाही के अश्लील वीडियो वायरल, एसपी ने दोनों को किया सस्पेंड

फोन की जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे

पुलिस ने जब संदिग्ध कर्मचारी को हिरासत में लिया और उसके मोबाइल फोन की जांच की, तो उसमें कई आपत्तिजनक वीडियो बरामद हुए. आरोपी के फोन से न केवल हाल के वीडियो मिले, बल्कि कुछ पुराने फुटेज भी मिले हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि यह काला कारोबार लंबे समय से चल रहा था. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन वीडियो को किसी पॉर्नोग्राफी वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था.

बिजनौर के रेस्टोरेंट में प्राइवेसी स्कैंडल

बिजनौर के होटल में कपल्स के प्राइवेट पल रिकॉर्ड किए गए (Photo Credits: X/@ravipandey2643)

बिजनौर पुलिस ने स्टूडेंट के प्राइवेट वीडियो की गैर-कानूनी रिकॉर्डिंग पर कार्रवाई की

ब्लैकमेलिंग और वसूली का तरीका

आरोपियों का मुख्य मकसद वीडियो के जरिए अवैध वसूली करना था. रिकॉर्डिंग करने के बाद, आरोपी कपल्स की पहचान उजागर करने या वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते थे. बदनामी के डर से कई पीड़ितों ने चुपचाप पैसे दे दिए, लेकिन हाल ही में एक शिकायत के बाद पुलिस ने जाल बिछाकर इस गिरोह का भंडाफोड़ किया. यह भी पढ़ें: कन्नौज में 'शोले' स्टाइल ड्रामा का खौफनाक अंत: शादी की जिद पर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, नीचे गिरने से मौत (Watch Video)

पुलिस की सख्त चेतावनी और कार्रवाई

बिजनौर पुलिस ने इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. रेस्टोरेंट के मालिक और शामिल कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों ने स्थानीय लोगों और युवाओं से अपील की है कि वे किसी भी सार्वजनिक स्थान या रेस्टोरेंट के केबिन का उपयोग करने से पहले सुरक्षा और प्राइवेसी की जांच जरूर करें. पुलिस अब जिले के अन्य रेस्टोरेंट्स और कैफे में भी इसी तरह की जांच (Surprise Inspection) चलाने की योजना बना रही है.