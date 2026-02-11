कन्नौज में 'शोले' स्टाइल ड्रामा का खौफनाक अंत: शादी की जिद पर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, नीचे गिरने से मौत (Watch Video)
मोबाइल टावर से गिरकर युवक की मौत (Photo Credits: X/@iamnarendranath)

कन्नौज: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कन्नौज (Kannauj) जिले के छिबरामऊ (Chhibramau) क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शादी की मांग को लेकर मोबाइल टावर (Mobile Tower) पर चढ़े एक युवक का 'हाई-वोल्टेज' ड्रामा (High Voltage Drama) उस समय त्रासदी में बदल गया, जब वह संतुलन बिगड़ने के कारण टावर से नीचे गिर पड़ा. पुलिस और ग्रामीणों की घंटों की मशक्कत के बावजूद युवक की जान नहीं बचाई जा सके. यह घटना जिले के पूराभोज गांव की है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) हो रहा है. यह भी पढ़ें: Jaunpur Shocker: जौनपुर में 'वर्दी' शर्मसार, शोरूम से iPhone चुराते कैमरे में कैद हुए दो सिपाही; वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड

शादी के लिए टावर पर चढ़ा 'वीरू'

मृतक युवक की पहचान करमुल्लापुर निवासी धर्मेंद्र के रूप में हुई है. सोमवार को धर्मेंद्र अचानक पूराभोज गांव में स्थित एक मोबाइल टावर के शिखर पर चढ़ गया. उसे ऊंचाई पर देख ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। टावर के ऊपर से धर्मेंद्र चिल्लाकर अपनी शिकायतें साझा कर रहा था. उसका दावा था कि परिवार वाले उसकी शादी नहीं करवा रहे हैं. उसने चेतावनी दी कि यदि उसकी शादी का तुरंत इंतजाम नहीं किया गया, तो वह अपनी जान दे देगा.

घंटों चली बातचीत और दर्दनाक अंत

सूचना मिलते ही छिबरामऊ पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर दी. पुलिस अधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने मेगाफोन के जरिए धर्मेंद्र को नीचे उतरने के लिए मनाने की कोशिश की. इस दौरान उसके परिवार वालों को भी मौके पर बुलाया गया ताकि उसे शांत किया जा सके.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, काफी देर की बातचीत के बाद ऐसा लग रहा था कि धर्मेंद्र नीचे उतरने के लिए मान गया है. लेकिन तभी अचानक ऊंचाई पर उसका पैर फिसल गया (या उसने छलांग लगा दी) और वह सीधे जमीन पर आ गिरा.

कन्नौज: शादी की मांग को लेकर घंटों चले ड्रामा के बाद मोबाइल टावर से गिरकर युवक की मौत

अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद मेडिकल टीम और पुलिसकर्मी उसे उठाकर स्थानीय अस्पताल ले गए. धर्मेंद्र की हालत बेहद गंभीर थी और डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश के दतिया में दर्दनाक हादसा: वैक्सीन की 3 खुराक लेने के बाद भी 6 साल के बच्चे की रेबीज से मौत

ग्रामीण इलाकों में बढ़ती ऐसी घटनाएं

उत्तर प्रदेश में व्यक्तिगत या प्रशासनिक मांगों को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ने की यह कोई पहली घटना नहीं है. हालांकि, ज्यादातर मामलों में पुलिस लोगों को सुरक्षित नीचे उतारने में सफल रहती है, लेकिन इस बार परिणाम बेहद दुखद रहा. स्थानीय प्रशासन ने अब मोबाइल टावर के आसपास सुरक्षा बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता के प्रति जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया है.