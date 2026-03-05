पीएम मोदी का यूट्यूब पर 'डिजिटल' धमाका: 3 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ दुनिया के पहले नेता बने, यूट्यूब सीईओ ने दी बधाई
यूट्यूब के CEO नील मोहन, PM नरेंद्र मोदी (Photo Credits: X Accounts)

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की डिजिटल मौजूदगी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. उनके आधिकारिक यूट्यूब चैनल (YouTube Channel) ने 3 करोड़ सब्सक्राइबर्स (30 Million Subscribers) की संख्या को पार कर लिया है, जिससे वे सोशल मीडिया (Social Media) पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में और अधिक मजबूती से उभरे हैं। इस बड़ी उपलब्धि पर यूट्यूब के सीईओ (YouTube CEO) नील मोहन (Neal Mohan) ने 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर पीएम मोदी (PM Modi) को बधाई देते हुए इस डिजिटल यात्रा की सराहना की. यह भी पढ़ें: YouTube पर PM मोदी का जलवा, 3 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो, ट्रंप, जॉर्जिया मेलोनी सहित अन्य को पछाड़ा

अन्य वैश्विक नेताओं से काफी आगे

यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के मामले में पीएम मोदी दुनिया के अन्य प्रमुख वैश्विक नेताओं से मीलों आगे हैं. आंकड़ों पर नजर डालें तो:

  • पीएम नरेंद्र मोदी: 3 करोड़ सब्सक्राइबर्स

  • डोनाल्ड ट्रंप (अमेरिकी राष्ट्रपति): 40 लाख सब्सक्राइबर्स

  • लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा (ब्राजीलियाई राष्ट्रपति): 16 लाख सब्सक्राइबर्स

  • वोलोडिमिर जेलेंस्की (यूक्रेनी राष्ट्रपति): 14 लाख सब्सक्राइबर्स

  • इमैनुएल मैक्रों (फ्रांसीसी राष्ट्रपति) और जियोर्जिया मेलोनी (इतालवी प्रधानमंत्री): ये नेता 4 लाख सब्सक्राइबर्स से भी पीछे हैं.

डिजिटल संवाद की सफलता

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पीएम मोदी का यूट्यूब चैनल केवल सरकारी नीतियों का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रेरणादायक संबोधनों और नीतिगत चर्चाओं का एक अनूठा संगम है.

उनके वीडियो देश के युवा और तकनीक-प्रेमी वर्ग के साथ सीधा संवाद स्थापित करते हैं. डिजिटल इंडिया के विजन के साथ चलते हुए, यह उपलब्धि यह दर्शाती है कि 21वीं सदी में नेतृत्व का स्वरूप अब पारंपरिक माध्यमों से आगे बढ़कर डिजिटल कनेक्टिविटी और सीधे संवाद पर आधारित हो गया है.

यूट्यूब के CEO नील मोहन ने PM नरेंद्र मोदी को 30 मिलियन सब्सक्राइबर होने पर बधाई दी

वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती धमक

यूट्यूब पर यह विशाल सब्सक्राइबर बेस न केवल पीएम मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता का सूचक है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती आवाज का भी प्रतीक है. 'डिजिटल-फर्स्ट' भविष्य की ओर बढ़ते भारत के लिए, यह मील का पत्थर वैश्विक स्तर पर देश के दृष्टिकोण को साझा करने में एक प्रभावी माध्यम साबित हो रहा है.