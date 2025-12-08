VIDEO: 'बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू.. गुजरात की सभा में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने साधा निशाना: VIDEO

Arvind Kejriwal Video: गुजरात (Gujarat) की सभा में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा.पिछले दिनों गुजरात की एक सभा के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंका गया था. जिसके बाद ऐसी खबर निकलकर सामने आई की ये कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का था. इसके बाद काफी हंगामा हुआ था.

अब केजरीवाल ने अपने भाषण में कहा की ,' लोगों से मैंने पूछा तो लोगों ने कहा की ,' विकल्प नहीं था और ये दोनों एक ही है. उन्होंने कहा की दोनों एक ही है. केजरीवाल ने विधायक गोपाल इटालिया को लेकर कहा की ,' वे एक सभा में बीजेपी को गालियां दे रहे थे और एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने आकर उनपर जूता फेंका. ये भी पढ़े:VIDEO: गुजरात के जामनगर में आम आदमी पार्टी के MLA गोपाल इटालिया पर हमला, भाषण के दौरान शख्स ने फेंका जूता, कार्यकर्ताओं ने जमकर पीटा

केजरीवाल ने साधा निशाना

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी-कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'BJP और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है. BJP वाले जान लें कि आम आदमी पार्टी देश के लिए लड़ाई… pic.twitter.com/qAQ8eHhUlI — ABP News (@ABPNews) December 8, 2025

बीजेपी कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू

इस दौरान केजरीवाल ने कहा की ,' बीजेपी (BJP) को गाली देने के कारण कांग्रेस (Congress) को मिर्ची लगी.उन्होंने कहा की ,' कांग्रेस को तकलीफ हुई और उन्हें दिल्ली से बीजेपी का फ़ोन आया कि गोपाल इटालिया को रोकों, वह बीजेपी को गाली दे रहा है. कांग्रेस वाले बोल रहे है बीजेपी को गाली नहीं देनी है. ये क्या चल रहा है. उन्होंने कहा की बीजेपी और कांग्रेस एक ही है,एक ही सिक्के के दो पहलू है.

एफआईआर का खेल बंद करो

केजरीवाल ने इस दौरान कहा की ,' एफआईआर, एफआईआर (FIR) का खेल बंद करो, एफआईआर से डरना बंद करो, जेल जाने से डरना बंद करो. उन्होंने कहा की ,' मैं छह महीने जेल में रहकर आया हूं. उन्होंने कहा की ,' डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे मनीष सिसोदिया ढाई साल जेल में रहकर आएं है. उन्होंने कहा की हमारी पार्टी के छह बड़े बड़े नेता कई महीने, कई साल जेल में रहकर आएं है.