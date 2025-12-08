बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने 24 घंटे की पानी कटौती की घो षणा की है, 8 दिसंबर और मंगलवार, 9 दिसंबर को मुंबई के कुल 17 वार्ड प्रभावित होंगे. BMC के अनुसार, आज और कल मुंबई के 17 इलाकों में 15% पानी की कटौती होगी. मुंबई शहर के A, C, D, G दक्षिण और G उत्तर डिवीजनों में पानी की कटौती होगी. ये कटौती भांडुप जल शोधन केंद्र को पानी की आपूर्ति करने वाली तानसा पानी की पाइपलाइन को बदलने का काम शुरू होने के कारण किया जा रहा है. इसमें पूर्वी उपनगर: N, L, और S डिवीजन, पश्चिमी उपनगर: H पूर्व, H पश्चिम, K पूर्व, K पश्चिम, P दक्षिण, P उत्तर, R दक्षिण, R उत्तर, R मध्य डिवीजन शामिल हैं. इस अवधि के दौरान, नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे पर्याप्त पानी भरकर रखें और इसे नगरपालिका की सलाह के अनुसार सावधानी से उपयोग करें. यह भी पढ़ें: Mumbai Metro Line 8: बढ़ेगी सुविधा, घटेगा समय! मुंबई-नवी मुंबई मेट्रो लाइन 8 का प्लान तैयार, दोनों एअरपोर्ट 30 मिनट में जुड़ेंगे

