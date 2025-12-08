Mumbai Metro Line 8: बढ़ेगी सुविधा, घटेगा समय! मुंबई-नवी मुंबई मेट्रो लाइन 8 का प्लान तैयार, दोनों एअरपोर्ट 30 मिनट में जुड़ेंगे

मुंबई मेट्रो (Photo Credits: X)

मुंबई और नवी मुंबई के बीच यातायात को सुगम बनाने के लिए मेट्रो लाइन 8 का प्लान तैयार हो गया है. यह लाइन छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) को नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) से जोड़ेगी, जिसमें नवी मुंबई क्षेत्र में 11 स्टेशन होंगे. CIDCO ने इस परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट (DPR) तैयार कर ली है और इसे राज्य सरकार की कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा गया है.

मुख्य खास बातें:

- रूट: मंकहुर्द से वाशी क्रिक ब्रिज पार करने के बाद यह मेट्रो सायन-पनवेल हाईवे के साथ चलकर नेरुल, सीवुड्स और उलवे होते हुए NMIA तक जाएगी.

- स्टेशन: नवी मुंबई में 11 स्टेशन होंगे—वाशी, सानपाड़ा, जुईनगर, नेरुल सेक्टर-1, नेरुल, सीवुड्स, बेलापुर, सागर संगम, तारघर/मोहा, NMIA वेस्ट और NMIA टर्मिनल 2.

- प्रोजेक्ट मॉडल: यह परियोजना PPP (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत CIDCO द्वारा विकसित की जाएगी.

- अनुमानित लागत: ₹23,000 करोड़.

- यात्रा समय: दोनों हवाई अड्डों के बीच सफर 30 मिनट में पूरा होगा, जो अभी 75-120 मिनट का है.

- इंटीग्रेशन: यह लाइन MMRDA के 337-km रीजनल मेट्रो मास्टरप्लान का हिस्सा होगी और 6 अन्य मेट्रो लाइनों से जुड़ेगी.

- तैयारी: NMIA का उद्घाटन 25 दिसंबर 2025 को होने वाला है, और मेट्रो लाइन 8 का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है.

यह परियोजना मुंबई महानगर क्षेत्र में यातायात को सुगम और तेज बनाएगी, साथ ही रियल एस्टेट को भी बढ़ावा देगी.