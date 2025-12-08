PM Modi on Vande Mataram: लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘वंदे मातरम्’ के 150 साल पूरे होने पर ऐतिहासिक चर्चा की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् कोई साधारण गीत नहीं, बल्कि ऐसा मंत्र है जिसने आजादी के आंदोलन को नई ऊर्जा, हिम्मत और बलिदान का रास्ता दिखाया. PM मोदी ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम इस ऐतिहासिक मौके के साक्षी बन रहे हैं. उन्होंने याद दिलाया कि देश इस समय कई महत्वपूर्ण पड़ाव मना रहा है- संविधान के 75 साल, सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की जयंती, और गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस. मोदी बोले कि वंदे मातरम् ने देश को भावनात्मक नेतृत्व दिया.

‘ वंदे मातरम् ’ आजादी का ऊर्जा मंत्र: PM मोदी

#WATCH | PM Narendra Modi says, "... Vande Mataram is a mantra, a slogan which gave energy, inspiration, and showed the path for sacrifice and penance to the freedom movement. It is a matter of pride that we are becoming witnesses to 150 years of Vande Mataram. It is a historic… pic.twitter.com/pHmsmS66uE — ANI (@ANI) December 8, 2025

