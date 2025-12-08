Parliament Winter Session Live Updates: लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया. सदन में 'वंदे मातरम' के नारे गूंजते रहे. PM मोदी ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर होने वाली ऐतिहासिक बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि वे सभी सांसदों का आभार जताते हैं, जो मिलकर इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम वह गीत है जिसने आजादी की लड़ाई में देश को एकजुट किया और लाखों लोगों को प्रेरणा दी. सदन में सभी दलों के नेता इस चर्चा को लेकर उत्साहित दिखे.

वंदे मातरम् पर डिबेट की शुर ू

