Crans Montana Bar Blast: नीदरलैंड के बाद स्विट्जरलैंड में नए साल के जश्न के दौरान बड़ा हादसा, 'ले कॉन्स्टेलेशन' बार में भीषण विस्फोट, कई लोगों की मौत की आशंका; VIDEO

Switzerland Crans Montana Bar Blast: स्विट्जरलैंड के लक्जरी अल्पाइन स्की-रिसॉर्ट शहर क्रैंस-मोंटाना (Crans-Montana) में नए साल का जश्न उस समय मातम में बदल गया, जब एक व्यस्त बार में भीषण विस्फोट हुआ। गुरुवार, 1 जनवरी 2026 की तड़के 'ले कॉन्स्टेलेशन' बार एंड लाउंज (Le Constellation Bar and Lounge) में हुए इस धमाके ने पूरी इमारत को हिलाकर रख दिया. स्विस पुलिस ने शुरुआती रिपोर्टों में कई मौतों की पुष्टि की है, हालांकि सटीक संख्या की प्रतीक्षा की जा रही है.

नए साल की पार्टी के दौरान हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब यह विस्फोट हुआ, तब बार में नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग मौजूद थे. विस्फोट इतना जोरदार था कि बार का एक हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया और तुरंत भीषण आग लग गई। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में मौके पर मची अफरा-तफरी और इमारत से उठती आग की ऊंची लपटों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है.

#BREAKING: Explosion and fire reported at Le Constellation Bar in Swiss Ski-Resort town of Crans-Montana, Switzerland during New Year's Eve. Several people reportedly killed and critically injured. More details awaited. pic.twitter.com/QDzRrhVUJM — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 1, 2026

राहत और बचाव कार्य जारी

विस्फोट की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, एम्बुलेंस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुँच गईं। गंभीर रूप से घायल लोगों को एयरलिफ्ट कर नजदीकी अस्पतालों में पहुँचाया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान में उनकी प्राथमिकता मलबे में दबे लोगों को निकालना और घायलों को इलाज मुहैया कराना है. इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और विस्फोट के पीछे के कारणों की जांच के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया है.

🚨 🇨🇭 स्विट्ज़रलैंड में बार में भीषण विस्फोट💥💥 स्विट्ज़रलैंड के Crans-Montana में एक बार में जोरदार विस्फोट के बाद आग लग गई। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले की जांच जारी है... pic.twitter.com/YdiSCI5uFc — Madhurendra kumar मधुरेन्द्र कुमार (@Madhurendra13) January 1, 2026

जांच के घेरे में विस्फोट का कारण

फिलहाल पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह एक दुर्घटना थी (जैसे गैस रिसाव) या इसके पीछे कोई संदिग्ध साजिश थी. क्रैंस-मोंटाना अपनी आलीशान जीवनशैली और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए जाना जाता है, ऐसे में इतनी सुरक्षित जगह पर इस तरह का विस्फोट सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गया है.

नीदरलैंड भी नए साल पर हादसा

स्विट्जरलैंड की यह दुखद घटना अकेली नहीं है. इससे पहले नीदरलैंड की राजधानी एम्सटर्डम में भी नए साल के जश्न के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ, जहाँ 150 साल पुराने ऐतिहासिक 'वोंडेलकेर्क' (Vondelkerk) चर्च में भीषण आग लग गई. इन घटनाओं ने यूरोप में 2026 की शुरुआत को सुरक्षा और सुरक्षा इंतजामों पर सवालिया निशान के साथ खड़ा कर दिया है.