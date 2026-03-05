Nancy Grewal Stabbed to Death: कनाडा में पंजाबी मूल की यूट्यूब स्टार नैन्सी ग्रेवाल की चाकू मारकर हत्या, जानें कौन थी वह

कनाडा के ओंटारियो प्रांत के लासाल (LaSalle) शहर में एक दुखद घटना सामने आई है. पंजाबी मूल की मशहूर और अक्सर विवादों में रहने वाली यूट्यूब स्टार नैन्सी ग्रेवाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, 45 वर्षीय नैन्सी को मंगलवार रात घायल अवस्था में टॉड लेन (Todd Lane) के पास पाया गया था. उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. पुलिस ने इसे एक लक्षित घटना (isolated incident) बताया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.
घटनास्थल का विवरण और पुलिस कार्रवाई
घटना की जानकारी मिलते ही लासाल पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की टीम मौके पर पहुंची. मंगलवार रात करीब 9:30 बजे पुलिस को टॉड लेन के 2400 ब्लॉक में बुलाया गया था. अधिकारियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और घटनास्थल के पास स्थित दो घरों और एक पार्किंग स्थल को टेप लगाकर सील कर दिया गया है. पुलिस की फोरेंसिक टीम वहां से सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि हमलावरों तक पहुंचा जा सके.
कौन है नैन्सी ग्रेवाल
नैन्सी ग्रेवाल पंजाबी समुदाय के बीच अपने यूट्यूब वीडियो के लिए काफी जानी जाती थीं. उनके वीडियो अक्सर तीखी बयानबाजी और विवादों के कारण चर्चा में रहते थे. सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों और आलोचकों की बड़ी संख्या थी. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि क्या उनकी हत्या का संबंध उनके सोशल मीडिया पर किए गए किसी काम या व्यक्तिगत रंजिश से है.
समुदाय में शोक और सुरक्षा की चिंता
इस घटना के बाद से स्थानीय पंजाबी समुदाय और कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों में डर और चिंता का माहौल है. पुलिस ने स्थानीय निवासियों को आश्वासन दिया है कि क्षेत्र में भारी पुलिस उपस्थिति रहेगी और फिलहाल जनता को कोई अतिरिक्त खतरा नहीं है. पुलिस ने इस मामले में किसी भी प्रकार की जानकारी रखने वाले लोगों से आगे आने और जांच में सहयोग करने की अपील की है.
अभी तक इस मामले में किसी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले के पीछे का मुख्य मकसद क्या था. टॉड लेन और उसके आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस ने कहा है कि यह एक "आइसोलेटेड इंसिडेंट" यानी एक अलग घटना है और जांच पूरी होने तक अधिक विवरण साझा नहीं किया जा सकता.