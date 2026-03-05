Gold Rate Today, March 05, 2026: सोने के दाम में आज हल्की गिरावट, जानें दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में 22K और 24K गोल्ड का ताजा भाव

आज सोने का भाव (Photo Credits: Pexels)

Gold Rate Today, March 05, 2026: मार्च के शुरुआती दिनों में लगातार तेजी के बाद, सोने की कीमतों (Gold Rates) में आज हल्की राहत देखने को मिली है. भारतीय बाजारों में सोने के भाव में थोड़ी सुधार (Correction) दर्ज की गई है. हालांकि कीमतों में यह गिरावट बहुत अधिक नहीं है, फिर भी खरीदारों के लिए यह एक सकारात्मक संकेत है. दिल्ली (Delhi), चेन्नई (Chennai), मुंबई (Mumbai), कोलकाता (Kolkata), लखनऊ (Lucknow), पुणे (Pune), बेंगलुरु (Bengaluru), हैदराबाद (Hyderabad), जोधपुर (Jodhpur), जयपुर (Jaipur), श्रीनगर (Srinagar), नोएडा (Noida), गाजियाबाद (Ghaziabad), गुरुग्राम (Gurugram) और अहमदाबाद (Ahmedabad) में आज, 05 मार्च को सोने का रेट देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today: सोने की कीमतों में मामूली सुधार, रिकॉर्ड ऊंचाई से थोड़ा फिसला, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य शहरों के आज के ताजा भाव

प्रमुख शहरों में सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)

शहर 22 कैरेट (22K) 24 कैरेट (24K) दिल्ली ₹1,50,940 ₹1,64,650 मुंबई ₹1,50,790 ₹1,64,500 चेन्नई ₹1,51,990 ₹1,65,810 कोलकाता ₹1,50,790 ₹1,64,500 बेंगलुरु ₹1,50,790 ₹1,64,500 हैदराबाद ₹1,50,790 ₹1,64,500 अहमदाबाद ₹1,50,840 ₹1,64,550 पुणे ₹1,50,790 ₹1,64,500 लखनऊ ₹1,50,940 ₹1,64,650 जयपुर ₹1,50,940 ₹1,64,650

(नोट: ऊपर दिए गए भाव सांकेतिक हैं और इनमें टैक्स या ज्वेलरी मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं। सटीक दरों के लिए स्थानीय जौहरी से संपर्क करें।)

कीमतों में गिरावट के कारण

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू बाजार में यह मामूली गिरावट अंतरराष्ट्रीय कारकों से प्रेरित है. अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में सुधार और यूएस ट्रेजरी यील्ड के स्थिर होने से सोने की कीमतों पर दबाव बना है. वैश्विक स्तर पर सोना डॉलर में ट्रेड होता है, इसलिए डॉलर की मजबूती का सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ता है.

बाजार में 'वेट एंड वॉच' की स्थिति

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अप्रैल डिलीवरी वाले सोने के वायदा सौदे फिलहाल एक दायरे में कारोबार कर रहे हैं. बाजार फिलहाल अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी टिप्पणियों का इंतजार कर रहा है. उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व भविष्य की ब्याज दरों को लेकर संकेत दे सकता है. उच्च ब्याज दरें आमतौर पर सोने जैसी संपत्तियों के आकर्षण को कम करती हैं क्योंकि निवेशकों को सुरक्षित रिटर्न के लिए अन्य विकल्प मिलने लगते हैं.

निवेशकों के लिए सलाह है कि वे बाजार की अस्थिरता को देखते हुए सतर्कता बरतें और निवेश से पहले विशेषज्ञों की राय जरूर लें.