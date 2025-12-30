Aaj Ka Viral Video: सोमवार सुबह यानी 29 दिसंबर को मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के उमरिया जिले (Umaria District) में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (Bandhavgarh Tiger Reserve) के पास एक गांव में एक बाघ घुस गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. बताया जा रहा है कि बाघ ने एक ग्रामीण को घायल कर दिया और चारपाई पर जा बैठा. इस घटना की सूचना मिलते ही वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसे सुरक्षित बचा लिया. यह घटना पनपथा बफर जोन में स्थित छोटी बेलडी गांव में हुई, जहां बताया जा रहा है कि बाघ ने एक गाय पर हमला किया और बाद में एक घर में घुस गया और थोड़ी देर के लिए एक चारपाई पर बैठ गया. गोपाल कोल नाम के 25 वर्षीय आदिवासी निवासी ने जानवर को भगाने की कोशिश की, जिसके चलते उसके पैर में गंभीर चोटें आईं. हालांकि उसे इलाज के लिए पड़ोसी कटनी जिले के एक अस्पताल में ले जाया गया.

ग्रामीणों की सूचना के बाद, वन, राजस्व और पुलिस विभागों की टीमों ने इलाके को घेर लिया और कई घंटों की मशक्कत के बाद बाघ को बेहोश कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि जानवर को निगरानी के लिए रिजर्व के अंदर बहेराहा बाड़े में ले जाया गया है और उन्होंने ग्रामीणों से इलाके में वन्यजीवों की आवाजाही जारी रहने के कारण सतर्क रहने का आग्रह किया है. यह भी पढ़ें: Fact Check: चंद्रपुर में बाघ के हमले वाला वायरल वीडियो निकला फेक, IFS अधिकारी ने बताया AI से बना

उमरिया गांव के एक घर में घुसा बाघ

