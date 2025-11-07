Fact Check: चंद्रपुर में बाघ के हमले वाला वायरल वीडियो निकला फेक, IFS अधिकारी ने बताया AI से बना

Chandrapur Tiger Attack Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक बाघ को आदमी पर हमला करते हुए दिखाया गया है. बताया गया कि ये घटना ब्रह्मपुरी के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के पास की है. वीडियो में बाघ एक गेट से निकलकर कुर्सी पर बैठे व्यक्ति पर झपटता हुआ नजर आता है. यह वीडियो देखने वालों को डरा रहा है और अब तक लाखों बार देखा जा चुका है.

वीडियो AI द्वारा निर्मित है

वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

वीडियो की 15 सेकंड की क्लिप X (पहले ट्विटर) पर यूजर @Himmu86407253 द्वारा शेयर की गई थी. इस पर 1.2 हजार से ज्यादा लाइक्स और करीब डेढ़ लाख व्यूज आ चुके हैं. वीडियो में व्यक्ति बाघ को देखते ही उसकी ओर बढ़ता हुआ नजर आता है, जिससे कुछ लोग हैरान हैं कि आखिर कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा. कई यूजर्स ने वीडियो को देखकर दहशत जताई तो कुछ ने सवाल उठाया कि क्या ये वीडियो असली है या AI से बनाया गया है.

IFS अधिकारी ने किया बड़ा खुलासा

वीडियो की सच्चाई सामने लाते हुए भारतीय वन सेवा के रिटायर्ड अधिकारी सुसांत नंदा ने साफ किया कि ये वीडियो पूरी तरह AI से जनरेट किया गया फेक वीडियो है. उन्होंने कहा कि बाघ सामान्य रूप से मनुष्य का शिकार नहीं करते. ज्यादातर मामलों में बाघों के हमले तब होते हैं जब इंसान उनके क्षेत्र में गलती से प्रवेश कर जाता है या उन्हें खतरा महसूस होता है.

AI तकनीक से फैल रहा डर

नंदा ने सोशल मीडिया पर लिखा, "यह वीडियो AI जनरेटेड है. बाघ मनुष्यभक्षी नहीं होते और इस तरह शिकार नहीं करते. कृपया ऐसे फेक वीडियो पर भरोसा न करें." उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस तरह की गलत सूचनाओं से दूर रहें और वन्यजीवों के प्रति सम्मान बनाए रखें. उन्होंने कहा कि इस तरह के डीपफेक वीडियो लोगों के मन में वन्यजीवों के प्रति गलत धारणा पैदा कर रहे हैं.

पहले भी वायरल हुआ था ऐसा फेक वीडियो

इससे पहले उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़ा एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बाघ को इंसान पर हमला करते दिखाया गया था. बाद में जांच में पाया गया कि वह वीडियो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया था.