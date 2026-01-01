Arattai App New Update: Zoho फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने की Android TV पर वन-ऑन-वन वीडियो कॉलिंग की घोषणा, जानें फीचर्स और इस्तेमाल का तरीका

Arattai App New Update: नए साल 2026 के अवसर पर स्वदेशी टेक कंपनी जोहो (Zoho) के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने भारतीय यूजर्स को एक बड़ा तोहफा दिया है, कंपनी के मैसेजिंग ऐप 'अरात्तई' (Arattai) ने अब एंड्रॉइड टीवी (Android TV) के लिए वीडियो कॉलिंग सपोर्ट लॉन्च कर दिया है, इस अपडेट के बाद अरात्तई उन चुनिंदा मैसेजिंग ऐप्स में शामिल हो गया है जो बड़े स्क्रीन पर वन-ऑन-वन वीडियो कॉलिंग की सुविधा देते हैं, श्रीधर वेम्बू ने सोशल मीडिया के जरिए इस नए फीचर की जानकारी देते हुए इसे प्राइवेसी और सुविधा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम बताया है.

स्मार्ट टीवी से सीधे कर सकेंगे वीडियो कॉल

अरात्तई का नया अपडेट अब सीधे गूगल प्ले स्टोर पर एंड्रॉइड टीवी के लिए उपलब्ध है, इस फीचर की मदद से यूजर्स अपने परिवार या ऑफिस के साथियों के साथ बड़े स्क्रीन पर वीडियो चैट कर पाएंगे, यह उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो लंबी मीटिंग्स या ग्रुप कॉल के लिए मोबाइल के छोटे स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ऐप को टीवी के रिमोट और इंटरफेस के हिसाब से विशेष रूप से ऑप्टिमाइज किया गया है ताकि यूजर एक्सपीरियंस सहज रहे.

Arattai App अब Android TV पर भी उपलब्ध

Arattai app available for Android TV, for a much richer video call experience. Expect more updates soon! Happy new year to everyone ❤️ pic.twitter.com/UjRUghxK09 — Sridhar Vembu (@svembu) January 1, 2026

कैसे काम करेगा यह फीचर?

टीवी पर अरात्तई का उपयोग करना व्हाट्सएप वेब की तरह ही आसान है, यूजर्स को अपने टीवी पर ऐप डाउनलोड करना होगा और फिर अपने मोबाइल ऐप से टीवी स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर (QR) कोड को स्कैन करना होगा, एक बार सिंक होने के बाद, फोन के सभी कॉन्टैक्ट्स टीवी पर दिखने लगेंगे, वीडियो कॉल के लिए यूजर्स टीवी के इन-बिल्ट कैमरा या बाहरी वेबकैम का उपयोग कर सकते हैं, जोहो का दावा है कि टीवी पर होने वाली कॉल भी पूरी तरह से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड (End-to-End Encrypted) होंगी.

सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी पर जोर

अरात्तई ऐप की सबसे बड़ी खासियत इसका 'मेड इन इंडिया' होना है, जोहो के अनुसार, इस ऐप का सारा डेटा भारत के भीतर ही सुरक्षित सर्वर्स पर स्टोर किया जाता है, व्हाट्सएप की बदलती प्राइवेसी पॉलिसियों के बीच अरात्तई एक सुरक्षित और विश्वसनीय विकल्प बनकर उभरा है, श्रीधर वेम्बू ने स्पष्ट किया है कि कंपनी का उद्देश्य एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है जो न केवल वैश्विक स्तर का हो बल्कि भारतीय डेटा संप्रभुता का भी सम्मान करे

भविष्य की योजनाएं और नए फीचर्स

टीवी सपोर्ट के अलावा अरात्तई में हाल ही में ग्रुप पोल, शेड्यूल मैसेजिंग और बेहतर फाइल शेयरिंग जैसे फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जोहो की टीम अब डेस्कटॉप वर्जन और टैबलेट्स के लिए भी विशेष अपडेट्स पर काम कर रही है, जानकारों का मानना है कि अरात्तई का यह नया टीवी सपोर्ट फीचर इसे कॉर्पोरेट मीटिंग्स और वर्चुअल क्लासरूम्स के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म बना सकता है.