Fact Check: क्या सच में ‘Flying Modi’ गेम ने Zoho App को पछाड़ दिया? जानिए वायरल दावे की असली सच्चाई

Flying Modi Game Unverified Claim (Photo Credits: X/PunsterX)

Flying Modi Game Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों ‘Flying Modi’ नाम का एक Mobile Games खूब सुर्खियां बटोर रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह गेम तेजी से डाउनलोड किया जा रहा है और इसने बीजेपी सरकार द्वारा प्रमोट किए जा रहे Zoho ऐप को पछाड़ दिया है. लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? चलिए, जानते हैं फैक्ट चेक में सच्चाई क्या है. दरअसल, 'फ्लाइंग मोदी' एक स्वतंत्र डेवलपर द्वारा बनाया गया एक छोटा सा मोबाइल गेम है. यह गेम फिलहाल गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी APK फाइल कथित तौर पर कई वेबसाइटों, जैसे apkpure.net, apkdirectory.in, और flying-modi.apktodo.io पर उपलब्ध है.

कई यूजर्स ने ट्विटर (पहले ट्विटर) पर इस गेम के वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें वे इसे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं.

असत्यापित दावा: ‘Flying Modi’ Game ने डाउनलोड के मामले में Zoho App को पछाड़ा

