Fact Check: क्या सच में ‘Flying Modi’ गेम ने Zoho App को पछाड़ दिया? जानिए वायरल दावे की असली सच्चाई

Flying Modi Game
Flying Modi Game Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों ‘Flying Modi’ नाम का एक Mobile Games खूब सुर्खियां बटोर रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह गेम तेजी से डाउनलोड किया जा रहा है और इसने बीजेपी सरकार द्वारा प्रमोट किए जा रहे Zoho ऐप को पछाड़ दिया है. लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? चलिए, जानते हैं फैक्ट चेक में सच्चाई क्या है. दरअसल, 'फ्लाइंग मोदी' एक स्वतंत्र डेवलपर द्वारा बनाया गया एक छोटा सा मोबाइल गेम है. यह गेम फिलहाल गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी APK फाइल कथित तौर पर कई वेबसाइटों, जैसे apkpure.net, apkdirectory.in, और flying-modi.apktodo.io पर उपलब्ध है.
कई यूजर्स ने ट्विटर (पहले ट्विटर) पर इस गेम के वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें वे इसे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं.
असत्यापित दावा: ‘Flying Modi’ Game ने डाउनलोड के मामले में Zoho App को पछाड़ा
फैक्ट चेक में क्या पता चला?
एक वायरल दावे के अनुसार, इस गेम को Zoho App से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है. हालांकि, जब इस दावे की जांच की गई, तो पता चला कि "Zoho" नाम का एक भी ऐप मौजूद नहीं है. Zoho असल में एक भारतीय कंपनी है, जो Zoho Mail, Zoho Sheet और Arattai जैसे कई ऐप बनाती है. इनमें से Zoho Mail के 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड हैं, और अराटाई के Google Play Store पर 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं.
दावा फर्जी और झूठा निकला
'Flying Modi' गेम प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसके डाउनलोड के आंकड़े आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं हैं. APK वेबसाइटें भी इस गेम के डाउनलोड की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं देती हैं. बात साफ है, ''यह दावा कि Flying Modi Game ने Zoho App को पीछे छोड़ दिया है, पूरी तरह से असत्यापित और झूठा है.
डेटा चोरी का हो सकता है खतरा
गौरतलब है कि ApkDirectory वेबसाइट के अनुसार, इस गेम को डेवलपर यश प्रधान ने बनाया था. यह गेम केवल 5 एमबी का है और एंड्रॉइड 2.0 या उसके बाद के वर्जन पर चलता है. वेबसाइट इसे एक हल्का-फुल्का गेम बताती है.
हालांकि, यह भी ध्यान देने योग्य है कि चूंकि यह गेम Google Play Store पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे डाउनलोड करना जोखिम भरा है. ऐसी थर्ड-पार्टी वेबसाइटों से APK डाउनलोड करने से आपके फोन में वायरस या डेटा चोरी का खतरा हो सकता है.