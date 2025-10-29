Free Laptop Scheme Fact Check: क्या मोदी सरकार छात्रों को फ्री लैपटॉप दे रही है? PIB ने बताई इस वायरल WhatsApp मैसेज की सच्चाई

व्हाट्सएप संदेश में झूठा दावा किया गया कि सरकार छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दे रही है (Photo Credit : X/@PIBFactCheck)

क्या आपके पास भी व्हाट्सएप (WhatsApp) पर कोई ऐसा मैसेज आया है जिसमें लिखा है कि "भारत सरकार" सभी छात्रों को फ्री लैपटॉप दे रही है? इस मैसेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो भी लगी है और एक लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप लैपटॉप के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आया है, तो सावधान हो जाइए! यह मैसेज पूरी तरह से फर्जी है और एक बड़ा स्कैम (धोखाधड़ी) हो सकता है.

क्या लिखा है इस फर्जी मैसेज में?

इस वायरल व्हाट्सएप मैसेज में बड़े-बड़े अक्षरों में "URGENT" (ज़रूरी) लिखा है. इसमें दावा किया गया है कि:

"भारत सरकार शिक्षा के डिजिटलीकरण (Digitalization) को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दे रही है... इस आधिकारिक साइट पर जाएँ और अपनी पात्रता (eligibility) जांचें https://education.gov.in@tinyurl.com/IndiaFreeLaptop-413."

मैसेज में यह भी कहा गया है कि सरकार 2025 में पढ़ाई में मदद के लिए देश भर के सभी लोगों को मुफ्त लैपटॉप देगी और लोगों से "सफल छात्रों" का हिस्सा बनने की अपील की गई है.

PIB फैक्ट चेक ने खोली पोल

सरकार की आधिकारिक जानकारी देने वाली संस्था, PIB फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने इस दावे की जांच की और इसे पूरी तरह से झूठा पाया.

PIB ने मंगलवार, 28 अक्टूबर को सोशल मीडिया (जैसे X, जो पहले ट्विटर था) पर साफ-साफ बताया कि:

यह मैसेज फर्जी (Fake) है.

है. सरकार ऐसी कोई भी योजना नहीं चला रही है.

चला रही है. मैसेज में दिया गया लिंक (URL) धोखाधड़ी (fraudulent) वाला है.

भूलकर भी न करें इस लिंक पर क्लिक

PIB ने सभी नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे ऐसे किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें. ये जालसाज लोग अक्सर सरकारी योजनाओं का नाम लेकर और पीएम मोदी जैसी बड़ी हस्तियों की तस्वीरें इस्तेमाल करके लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं.

Free Laptops Anyone⁉️ A message is being circulated on WhatsApp with a link claiming that the central government is providing free laptops to students. #PIBFactCheck ❌This message is #fake and the URL is fraudulent. 🚫 Do NOT click on suspicious links. ▶️Always VERIFY… pic.twitter.com/kRsPMyyYPK — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) October 28, 2025

हमेशा याद रखें:

लालच में न पड़ें: अगर कोई ऑफर सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है (जैसे फ्री लैपटॉप), तो वह शायद फर्जी ही है. लिंक की जाँच करें: सरकारी वेबसाइटों के पते (URL) हमेशा ‘.gov.in’ या ‘.nic.in’ पर खत्म होते हैं. इस फर्जी मैसेज में लिंक को @tinyurl.com जैसा बनाया गया है, जो असली नहीं है. आधिकारिक सूत्रों से पुष्टि करें: किसी भी सरकारी योजना की जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों या PIB के वेरिफाइड सोशल मीडिया हैंडल को ही देखें.

निष्कर्ष: सरकार छात्रों को फ्री लैपटॉप देने की कोई योजना नहीं चला रही है. व्हाट्सएप पर आया यह मैसेज आपको फंसाने का एक तरीका है. इसे आगे फॉरवर्ड न करें और न ही दिए गए लिंक पर क्लिक करें.