Gmail छोड़ Zoho Mail पर जाना चाहते हैं? ये है पूरा तरीका

Transfer From Gmail To Zoho Mail

हाल ही में जोहो (Zoho) भारत में चर्चा का विषय बन गया है. कंपनी का लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप ज़ोहो अरट्टाई (Zoho Arattai) अब व्हाट्सएप की तरह काम करने वाला और भरोसेमंद ऐप बन गया है. इसी के साथ, कई लोग अब जीमेल (Gmail) छोड़कर जोहो मेल (Zoho Mail) का उपयोग कर रहे हैं. इसका मुख्य कारण बेहतर गोपनीयता, विज्ञापन-मुक्त सेवा और व्यावसायिक फीचर्स है.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि वे भी अब जोहो मेल पर शिफ्ट हो गए हैं, और अपने नए ईमेल पते को भी उन्होंने साझा किया है. जोहो मेल और ज़ोहो अरट्टाई अब व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग दोनों के लिए भरोसेमंद विकल्प के रूप में उभर रहे हैं.

जोहो मेल क्यों है खास?

जोहो मेल खासकर उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है, जिन्हें कस्टम डोमेन सपोर्ट (Custom Domain Support) चाहिए. इसका मतलब है, कि आप अपने व्यवसाय का अपना खुद का ईमेल पता जैसे आपका नाम@आपकीकंपनी.com बना सकते हैं, जो पेशेवर पहचान और ब्रांडिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

इसके अलावा, जो लोग अपने ईमेल पर अधिक नियंत्रण चाहते हैं, उनके लिए जोहो मेल कई सेटिंग्स और फीचर्स प्रदान करता है, जिससे वे अपने ईमेल को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से मैनेज कर सकते हैं.

साथ ही, जोहो मेल ऐसे फीचर्स देता है जो आपकी उत्पादकता (Productivity) बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे बेहतर फोल्डर मैनेजमेंट, तेज़ सर्च विकल्प, और ऑफिस टूल्स के साथ इंटीग्रेशन. आसान शब्दों में कहा जाए तो, जोहो मेल आपको अपने ईमेल पर पूरा नियंत्रण देता है, आपके व्यवसाय को पेशेवर पहचान देता है और काम करने की क्षमता बढ़ाता है.

जीमेल से ज़ोहो मेल पर स्विच करने के आसान स्टेप्स क्या है?

अगर आप छोटे व्यवसाय के मालिक या पेशेवर व्यक्ति हैं, और जीमेल से ज़ोहो मेल पर स्विच करने का सोच रहे हैं, तो यह प्रक्रिया बहुत आसान और सरल है.

ज़ोहो मेल खाता बनाएं

सबसे पहले, ज़ोहो मेल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और नया खाता बनाएं. इस दौरान आप फ्री या पेड प्लान में से एक चुन सकते हैं.

जीमेल में आईएमएपी सक्रिय करें

अपने जीमेल खाते में जाएं, सेटिंग्स में जाकर ‘Forwarding’ और ‘POP/IMAP’ सेक्शन में आईएमएपी को ‘Able’ करें. यह ज़ोहो को आपके जीमेल डेटा तक पहुँचने की अनुमति देगा.

ज़ोहो मेल में ईमेल इम्पोर्ट करें

ज़ोहो मेल में सेटिंग्स में जाकर ‘Import’ सेक्शन खोलें. माइग्रेशन विज़ार्ड की मदद से आप अपने सभी जीमेल कॉन्टैक्ट्स, फोल्डर्स और ईमेल्स आसानी से ज़ोहो मेल में ट्रांसफर कर सकते हैं.

जीमेल से फॉरवर्डिंग सेटअप करें

जीमेल में अपने नए ज़ोहो मेल पते को फॉरवर्डिंग के लिए सेट करें. इससे कोई भी नया ईमेल मिस नहीं होगा और सीधे आपके ज़ोहो मेल में आएगा.

ज़ोहो मेल के फायदे क्या है?

ज़ोहो मेल में कोई विज्ञापन नहीं होता, जिससे आपकी गोपनीयता (Privacy) बढ़ती है. साथ ही, इसमें मजबूत एन्क्रिप्शन होता है, जिससे आपका डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है. इसके अलावा, यह व्यावसायिक नियंत्रण भी देता है, जिससे आप अपने ईमेल्स और डोमेन पर अधिक नियंत्रण रख सकते हैं.

आज ज़ोहो मेल एक व्यावसायिक और गोपनीयता-केंद्रित विकल्प बन चुका है. कुछ सरल स्टेप्स फॉलो करके आप अपने ईमेल अकाउंट को सुरक्षित और विज्ञापन-मुक्त अनुभव के साथ ज़ोहो मेल में ट्रांसफर कर सकते हैं. इसलिए अगर आप सुरक्षित, गोपनीय और विज्ञापन-मुक्त ईमेल अनुभव चाहते हैं, तो ज़ोहो मेल आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है.