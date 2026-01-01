Andhra Pradesh Shocker: आंध्र प्रदेश में हृदयविदारक घटना, आर्थिक तंगी से परेशान व्यक्ति ने तीन मासूम बेटों की हत्या कर खुद भी दी जान, एक साल पहले पत्नी ने भी की थी आत्महत्या

Suicide on the train

Andhra Pradesh Shocker: आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले से एक विचलित करने वाली खबर सामने आई है. यहां उय्यालावाड़ा गांव में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने तीन नाबालिग बेटों की हत्या करने के बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में इस आत्मघाती कदम के पीछे गंभीर आर्थिक तंगी को मुख्य कारण माना जा रहा है.

घटना के बारे में जाने डिटेल्स

पुलिस को गुरुवार को इस घटना की जानकारी मिली. अल्लागड्डा के पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के. प्रमोद कुमार ने बताया कि बुधवार को यह दर्दनाक वाकया पेश आया. मृतक व्यक्ति ने पहले अपने तीनों बच्चों की जान ली और फिर घर के अंदर ही फांसी के फंदे से झूल गया। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. यह भी पढ़े: Viral Instagram 19 Minutes MMS Leak: इन्स्टाग्राम पर 19 मिनट वीडियो वायरल होने के बाद क्या लड़की ने की आत्महत्या, जानें खबर सच या अफवाह

आर्थिक तंगी और पारिवारिक संकट

पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि परिवार लंबे समय से वित्तीय समस्याओं से जूझ रहा था. परिवार की स्थिति काफी तनावपूर्ण थी, जिससे परेशान होकर पिता ने यह चरम कदम उठाया.

इससे पहले पत्नी भी ख़ुदकुशी कर चुकी हैं

जांच में एक और दुखद तथ्य सामने आया है कि मृतक की पत्नी ने भी इसी साल अगस्त के महीने में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी. पत्नी की मृत्यु के बाद से घर की स्थिति और भी खराब हो गई थी और बच्चों की जिम्मेदारी अकेले पिता पर आ गई थी.

पुलिस जांच में जुटी

फिलहाल पुलिस बच्चों की मौत के सटीक कारणों का पता लगाने में जुटी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बच्चों की हत्या किस तरह से की गई. वहीं डीएसपी प्रमोद कुमार ने कहा, "हमने मामला दर्ज कर लिया है और हर पहलू से जांच की जा रही है. आगे की पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर ही विस्तृत विवरण सामने आएगा. गांव में इस घटना के बाद से मातम का माहौल है.