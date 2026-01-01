Aaj Ka Viral Video: ये है देश का भविष्य! नए साल के जश्न के दौरान गुरुग्राम में सड़कों पर बेसुध होकर गिरते-पड़ते दिखे नशे में धुत युवा, फुटपाथ पर की उल्टी

आज का वायरल वीडियो (Photo Credits: X)

Aaj Ka Viral Video: दुनिया भर में न्यू ईयर ईव यानी नए साल की पूर्व संध्या (New Year Eve) से ही लोग नए साल के जश्न में सराबोर हो गए और यह सिलसिला नए साल का स्वागत करने तक जारी रहा. देशभर के विभिन्न हिस्सों से नए साल के जश्न की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं. इसी कड़ी में दिल्ली-NCR (Delhi-NCR) की 'नाइटलाइफ कैपिटल' (Night Life Capital) कहे जाने वाले गुरुग्राम (Gurugram) में नए साल का जश्न कुछ युवाओं के लिए बदहाली का सबब बन गया. सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे ताजा वीडियो (Viral Video) में शहर के पॉश इलाकों की सड़कों पर जो मंजर दिखा, उसने नागरिक जिम्मेदारी और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जहां एक ओर लोग 2026 के स्वागत में डूबे थे, वहीं दूसरी ओर कई युवा नशे की हालत में सड़कों और फुटपाथों पर बेसुध पड़े नजर आए.

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

गुरुग्राम के सेक्टर 29 से सामने आए इस वीडियो में देर रात पार्टी के बाद घर लौटते युवाओं की भीड़ देखी जा सकती है. वीडियो में कई युवतियां अत्यधिक शराब के सेवन के कारण चलने की स्थिति में नहीं थीं और उनके दोस्त उन्हें सहारा देते दिख रहे थे. वहीं, सड़कों के किनारे कई पुरुष नशे में उल्टियां करते और कुछ तो फुटपाथ पर ही बेहोश पड़े दिखाई दिए. कुछ लोग अपने जूते हाथों में लिए कैब का इंतजार करते दिखे, जो शारीरिक और मानसिक थकान की चरम स्थिति को दर्शा रहा था. यह भी पढ़ें: आज का वायरल वीडियो: घने कोहरे में कार के बोनट पर बैठकर रास्ता दिखाता नजर आया शख्स, पुलिस की रडार पर स्टंट

न्यू ईयर पार्टी के बाद नशे में धुत युवाओं की हालत

सोशल मीडिया पर आक्रोश और चिंता

इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. जहां कुछ लोग इसे 'गुरुग्राम की कड़वी सच्चाई' बताकर मजाक उड़ा रहे हैं, वहीं एक बड़ा वर्ग इसे भारतीय युवाओं के गिरते स्तर से जोड़कर देख रहा है. एक यूजर ने लिखा है- जब देश का नौजवान इस तरह नशे में डूबा हो, तो भविष्य क्या होगा आप समझ सकते हैं. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- हमारे पूर्वज कहते थे कि नए साल की शुरुआत अच्छे संकल्पों से करनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो मर्यादाएं तार-तार हो रही हैं.

साइबर हब में मची भगदड़ जैसी स्थिति

सेक्टर 29 के अलावा साइबर सिटी के भी कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, जहां भारी भीड़ के कारण भगदड़ जैसे हालात बन गए थे. गनीमत यह रही कि इस अत्यधिक भीड़ के बावजूद किसी अप्रिय घटना या चोट लगने की सूचना नहीं मिली. नेटिजन्स ने सवाल उठाया कि इतनी भीड़भाड़ वाली जगहों पर जश्न मनाना सुरक्षा के लिहाज से कितना सही है.

गुडगांव में नए साल का जश्न में भारी भीड़

Itni bheed me koi kaise NEW YEAR celebrate aur enjoy kar sakta hai koi samjhaa do... 😭 Mujhe to dekh kar anxiety ho rahi hai...😖 pic.twitter.com/W5wd20I68c — 🇮🇳Rohit🇮🇳 (@Rohit_p__) January 1, 2026

पुलिस की सख्ती और सुरक्षा उपाय

नए साल के मौके पर गुरुग्राम पुलिस ने जिले भर में करीब 5,400 जवानों की तैनाती की थी. शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों (Drink & Drive) पर ₹10,000 का जुर्माना और लाइसेंस निलंबन जैसी कड़ी चेतावनी पहले ही जारी की गई थी. पुलिस ने पब और क्लब संचालकों को भी सख्त निर्देश दिए थे कि वे नशे में धुत ग्राहकों को सुरक्षित घर पहुंचाने की व्यवस्था करें, अन्यथा उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते पार्टी कल्चर के बीच युवाओं में जागरूकता और आत्म-नियंत्रण की कमी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है. सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह का व्यवहार न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है.