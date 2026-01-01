भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने नए साल 2026 के पहले दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की (Watch Video)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा-अर्चना (Photo Credits: ANI)

उज्जैन, 1 जनवरी: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ( India Women's Cricket Team) की सदस्य, जिन्होंने ICC वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता, नए साल 2026 के मौके पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर (Mahakaleshwar Jyotirlinga Temple) में भस्म आरती (Bhasm Aarti) में शामिल हुईं और पूजा-अर्चना की. 'विमेन इन ब्लू' ने सबसे ऐतिहासिक प्रदर्शनों में से एक करके अपना पहला ICC महिला वर्ल्ड कप (ICC Women's World Cup) खिताब जीतकर इतिहास रच दिया. टूर्नामेंट के बीच में ही टीम को कमजोर माने जाने से लेकर ट्रॉफी उठाने तक, यह एक ऐसा साल था जिसने विश्वास, जुझारूपन और भारतीय महिला क्रिकेट को फिर से परिभाषित किया.

भारत की वर्ल्ड कप यात्रा की शुरुआत थोड़ी मुश्किल भरी रही. टूर्नामेंट के बीच में लगातार तीन हार, पहले दक्षिण अफ्रीका से, फिर ऑस्ट्रेलिया से और आखिर में इंग्लैंड से, टीम के सामने टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था. जब मोमेंटम पूरी तरह से उनके खिलाफ था, तब हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम को मुकाबले में बने रहने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत थी. यह भी पढ़ें: ICC T20 World Cup 2026 Squads: टी20 वर्ल्डकप के लिए टीम इंडिया समेत इन टीमों का हुआ ऐलान, एक क्लिक पर देखें हर टीम का पूरा स्क्वॉड

उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में भारतीय महिला क्रिकेट टीम

#WATCH | Ujjain, MP | Members of the Indian Women’s Cricket Team offer prayers at the at Mahakaleshwar Temple on the first day of #NewYear2026 pic.twitter.com/5CEv1ksHhJ — ANI (@ANI) January 1, 2026

भारतीय महिला क्रिकेट टीम उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में प्रार्थना करते हुए

View this post on Instagram A post shared by Asian News International (@ani_trending)

वह टर्निंग पॉइंट न्यूजीलैंड के खिलाफ आया, जब उन्होंने उन्हें 53 रनों से हराया. बाद में, सेमी-फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना करते हुए, भारत ने सेमी-फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 339 रनों का रिकॉर्ड चेज किया, जो पुरुष और महिला टूर्नामेंट में किसी भी टीम द्वारा वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में किसी भी विरोधी टीम के खिलाफ सबसे बड़ा रन चेज साबित हुआ. 2005 और 2017 के फाइनल में दिल टूटने के बाद, भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया और ट्रॉफी जीती.

वर्ल्ड कप की जीत हेड कोच अमोल मजूमदार और कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए भी एक यादगार पल था. एक घरेलू दिग्गज जिसे इंटरनेशनल कैप नहीं मिली थी और एक कप्तान जिसने 2009 में भारत के लिए डेब्यू किया था, आखिरकार देश के लंबे समय से देखे जा रहे सपने को पूरा किया. हाल ही में, हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पांच मैचों की T20I सीरीज में श्रीलंका को 5-0 से हराया. यह भारतीय महिला टीम की T20I में तीसरी 5-0 से सीरीज जीत थी. उन्होंने पहले यह कारनामा 2019 में वेस्ट इंडीज (अवे) और 2024 में बांग्लादेश (अवे) के खिलाफ किया था. श्रीलंका महिला टीम, जिसने अब तक सिर्फ चार पांच मैचों की T20I सीरीज खेली हैं, उन्हें पहली बार 5-0 से हार का सामना करना पड़ा.