Mumbai: वेस्टर्न रेलवे (Western Railway) ने कांदिवली (Kandivali) और वसई रोड (Vasai Road) स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिज (FOB) की कुछ सीढ़ियों को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है. यह अस्थायी बंदी सोमवार, 29 दिसंबर से लागू होगी. वेस्टर्न रेलवे ने X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, 'स्टेशन सुधार कार्यों के संबंध में, कांदिवली और वसई रोड स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिज (FOB) का कुछ हिस्सा 29 दिसंबर, 2025 से यात्रियों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा.' वेस्टर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कांदिवली स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दूसरे सबसे उत्तरी फुट ओवर ब्रिज (FOB) की दक्षिणी सीढ़ी 29 दिसंबर से यात्रियों के लिए बंद रहेगी. हालांकि, प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यात्री उसी FOB के उत्तरी तरफ उसी चौड़ाई वाली नई बनी सीढ़ी का उपयोग कर सकते हैं. इसमें यह भी कहा गया है कि प्लेटफॉर्म यात्रियों के उपयोग के लिए उपलब्ध रहेगा. वसई स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर तीसरे सबसे उत्तरी FOB की दक्षिणी सीढ़ी यात्रियों के लिए बंद रहेगी. अधिकारियों ने आगे कहा कि एक नई बनी सीढ़ी, साथ ही 60 मीटर लंबा डेक, यात्रियों के उपयोग के लिए उपलब्ध होगा. यह भी पढ़ें: Mumbai Local Train Mega Block: मुंबई में रविवार को मेगा ब्लॉक, सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइनों पर लोकल ट्रेनें रहेंगी प्रभावित; घर से निकलने से पहले यह जरूरी डिटेल्स जरूर पढ़ें

कांदिवली और वसई रोड स्टेशनों पर फुट ओवरब्रिज यात्रियों की आवाजाही के लिए रहेंगे बंद

