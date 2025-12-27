Mumbai Local Train Mega Block: मुंबई में रविवार को मेगा ब्लॉक, सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइनों पर लोकल ट्रेनें रहेंगी प्रभावित; घर से निकलने से पहले यह जरूरी डिटेल्स जरूर पढ़ें

(Photo Credits ANI)

Mumbai Local Train Mega Block: मुंबई में रहने वाले, खासकर लोकल ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है. मुंबई में कल, यानी रविवार, 28 दिसंबर, को लोकल ट्रेन सेवाएँ प्रभावित रहेंगी, क्योंकि रेलवे ने “संडे मेगा ब्लॉक” की घोषणा की है. आम तौर पर हर रविवार निर्धारित मेगा ब्लॉक के कारण लोकल ट्रेनें कुछ समय के लिए प्रभावित रहती हैं, क्योंकि इस दौरान ट्रैक का रखरखाव और रेलवे से जुड़े अन्य काम किए जाते हैं.

रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार, 28 दिसंबर को सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइनों पर मेगा ब्लॉक रहेगा, जबकि ट्रांस-हार्बर और उरण लाइनों पर कोई ब्लॉक नहीं होगा.

कौन-कौन सी लाइनें रहेंगी प्रभावित?

सेंट्रल लाइन (Central Line)

अप और डाउन फास्ट लाइनों पर ब्लॉक रहेगा

माटुंगा से मुलुंड स्टेशन के बीच

ब्लॉक समय: सुबह 11:05 बजे से दोपहर 3:45 बजे तक हार्बर लाइन (Harbour Line)

अप और डाउन दोनों लाइनें प्रभावित

सीएसएमटी (CSMT) से चुनाभट्टी के बीच

ब्लॉक समय: सुबह 11:10 बजे से शाम 4:40 बजे तक

वेस्टर्न लाइन (Western Line)

वेस्टर्न लाइन पर रहेगा सबसे बड़ा ब्लॉक

रेलवे बोरिवली स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (EI) पैनल का काम करेगा अप और डाउन फास्ट लाइनों पर 27-28 दिसंबर रात 1:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक ब्लॉक रहेगा

मेगा ब्लाग का मुख्य प्रभाव:

कई लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी

अप मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें बोरिवली स्टेशन पर नहीं रुकेंगी

प्लेटफॉर्म 8 और 9 का संचालन 29 दिसंबर तक बंद रहेगा

रेलवे विभाग की अपील

28 दिसंबर 2025, रविवार को मुंबई में सेंट्रल, हार्बर और वेस्टर्न लाइनों पर निर्धारित मेगा ब्लॉक रहेगा. यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना इसी हिसाब से बनाने की सलाह दी गई है.