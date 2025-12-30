Mumbai Coastal Road Accident: मुंबई कोस्टल रोड पर आज सुबह नॉर्थबाउंड लेन में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक मर्सिडीज और दो टैक्सियों की आपस में टक्कर हो गई. हादसे में मर्सिडीज में सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह पहला मौका नहीं है जब मुंबई कोस्टल रोड पर ऐसा दुर्घटना हुई हो. इससे पहले भी इस मार्ग पर कई हादसे हो चुके हैं. लगातार हो रहे इन हादसों को रोकने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यदि समय रहते सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए गए तो आने वाले दिनों में ऐसी दुर्घटनाएँ और बढ़ सकती हैं. स्थिति यही रही तो वह दिन दूर नहीं जब यहाँ कई गाड़ियों की एक साथ भीषण टक्कर जैसी घटनाएँ सामने आ सकती हैं.

 मुंबई कोस्टल रोड पर फिर बड़ा हादसा

