How To Watch NZ vs WI 2nd Test 2025 Live Streaming: जानिए कब, कहां और कैसे देखें न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज दूसरे निर्णायक टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण

Where To Watch New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Live Telecast: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (NZ vs WI) के बीच 2 टेस्ट मैचों के सीरीज का दूसरा मुकाबला 0 दिसंबर से 14 दिसंबर तक वेलिंगटन(Wellington) के बेसिन रिजर्व(Basin Reserve) में खेला जाएगा. न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा मुकाबला (NZ vs WI 2nd Test 2025) शुरू होने जा रहा है, जहां सीरीज़ फिलहाल 0-0 की बराबरी पर है. पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने ऐतिहासिक ड्रॉ हासिल किया था, जिसमें शाई होप (140) और जस्टिन ग्रीव्स (202*) ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पांचवें दिन न्यूजीलैंड को जीत से दूर रखा और पूरी टीम को ऑलआउट होने से बचाया. न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स
न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज(NZ vs WI) दूसरे टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड ने 14 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें मिचेल हे, क्रिस्टियन क्लार्क और माइकल रे जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. विकेटकीपर टॉम ब्लंडेल चोट के कारण बाहर हो गए हैं, ऐसे में वेलिंगटन में मिचेल हे के टेस्ट डेब्यू की संभावना काफी अधिक है. वहीं ग्रोइन इंजरी से उबरकर ग्लेन फिलिप्स भी टीम में लौट आए हैं. दूसरी ओर, वेस्टइंडीज संभवतः बिना बदलाव के टीम उतार सकती है, हालांकि खराब फॉर्म में चल रहे टैगनारीन चंद्रपॉल की जगह ब्रैंडन किंग को मौका मिलने की संभावना बनी हुई है.
न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट 2025 कब और कहां खेला जाएगा?
न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (NZ vs WI) के बीच 2 टेस्ट मैचों के सीरीज का दूसरा मुकाबला 0 दिसंबर से 14 दिसंबर तक वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में भारतीय समयानुसार मैच रात 3:30 बजे (IST) से खेला जाएगा. जिसका टॉस 03:00 AM को होगा.
भारत में न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहाँ देखें?
भारत में न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट 2025 का आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क( Sony Sports Network) है. ऐसे में भारतीय दर्शक Sony Sports Ten टीवी चैनलों पर NZ vs WI 2nd Test 2025 का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं.
भारत में न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में ऑनलाइन कैसे देखें?
भारत में न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट 2025 का डिजिटल अधिकार भी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क( Sony Sports Network) के पास हैं. दर्शक Sony LIV ऐप और वेबसाइट पर NZ vs WI 2nd Test 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, जिसके लिए सब्सक्रिप्शन आवश्यक होगा. इसके अलावा FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी, जहां मैच पास या टूर पास खरीदना होगा.