NZ vs WI 2nd Test 2025 Preview: न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Preview: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (NZ vs WI) के बीच 2 टेस्ट मैचों के सीरीज का दूसरा मुकाबला 0 दिसंबर से 14 दिसंबर तक वेलिंगटन(Wellington) के बेसिन रिजर्व(Basin Reserve) में खेला जाएगा. पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च में रोमांचक ड्रॉ पर समाप्त होने के बाद अब दोनों टीमें बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी. मैच का प्रसारण भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 बजे से प्रत्येक दिन शुरू होगा. अगस्त 2024 में जिम्बाब्वे को 2-0 से हराने के बाद न्यूजीलैंड टीम से उम्मीदें काफी ऊंची थीं, लेकिन पहले टेस्ट में 64 रन की बढ़त लेने के बावजूद वे जीत हासिल नहीं कर सके. टॉम लैथम और रचिन रविंद्रा के शतकों की बदौलत न्यूजीलैंड ने 531 रनों का विशाल लक्ष्य दिया, लेकिन उनकी गेंदबाजी वेस्टइंडीज की जुझारू बल्लेबाजी के सामने फीकी साबित हुई, जहां लगभग दो दिन की बल्लेबाज़ी में वे केवल छह विकेट ही ले सके. 233 गेंद पर 58 रन, गेंदबाज केमार रोच ने अपनी बल्लेबाजी से टाली वेस्टइंडीज की हार, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट ड्रा

वेस्टइंडीज टीम ने इस सीरीज़ में शानदार वापसी की है, खासकर हाल ही के निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए. 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र की शुरुआत उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0-3 की करारी हार से की थी और कुछ महीने पहले भारत में भी उन्हें 0-2 से हार झेलनी पड़ी थी. लगातार हार के बाद क्राइस्टचर्च टेस्ट में शाई होप, जस्टिन ग्रीव्स और केमार रोच ने उल्लेखनीय जुझारूपन दिखाते हुए ड्रा हासिल किया, जिसने सीरीज़ को रोमांचक मोड़ पर ला दिया है. अब देखने वाली बात होगी कि क्या वेस्टइंडीज उसी आत्मविश्वास के साथ दूसरा टेस्ट भी प्रभावित कर पाती है या मेज़बान न्यूजीलैंड वापसी करते हुए जीत दर्ज करेगा.

टेस्ट में न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ vs WI Head To Head Record): न्यूज़ीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 50 टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं. दोनों टीमों के बीच मुकाबले हमेशा रोमांचक रहे हैं और आंकड़े भी इसका प्रमाण देते हैं. इन 49 टेस्ट मैचों में से न्यूज़ीलैंड ने 17 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि वेस्टइंडीज ने 13 मुकाबलों में जीत हासिल की है. वहीं 20 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं, जो दर्शाता है कि दोनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ बराबरी की टक्कर देती रही हैं.

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (NZ vs WI Key Players To Watch Out): शाई होप, रोस्टन चेज़, केमर रोच, टॉम लैथम, ​​रचिन रवींद्र, जैकब डफी इस मुकाबले में सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं. जिनपर सबकि निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (NZ vs WI Mini Battle): न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और वेस्टइंडीज के स्टार गेंदबाज केमर रोच की टक्कर रोमांचक होगी. वहीं वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज शाई होप बनाम जैकब डफी की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट 2025 का लाइव टेलेकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क(Sony Sports Network) करेगा. दर्शक टीवी पर Sony Sports Channels के माध्यम से यह मुकाबला लाइव देख सकते हैं. भारत में न्यूज़ीलैंड बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप पर OTTplay Premium के माध्यम से उपलब्ध होगी. इसके अलावा दर्शक FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी लाइव मैच देख सकते हैं.

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: टॉम लैथम (कप्तान), डेवॉन कॉनवे, केन विलियमसन, रचिन रवींद्र, विल यंग, ​​मिशेल हे (विकेट कीपर), माइकल ब्रेसवेल, माइकल रे, जैक फाउल्केस, ब्लेयर टिकनर और जैकब डफी

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम : टैगनेरिन चंद्रपॉल, जॉन कैंपबेल, एलिक अथानाज़े, शाई होप, रोस्टन चेस (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, टेविन इमलाच (विकेट कीपर), केमर रोच, जोहान लेने, जेडन सील्स और ओजे शील्ड्स