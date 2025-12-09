NZ vs WI 2nd Test 2025, Wellington Weather & Pitch Report: न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट बरसेगी बादल या खिलाड़ी जमाएंगे रंग? जानिए कैसा रहेगा वेलिंगटन का मौसम और पिच का हाल

बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन(Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, Wellington Weather & Pitch Report: न्यूज़ीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम (NZ vs WI) के बीच 2 टेस्ट मैचों के सीरीज का दूसरा मुकाबला 0 दिसंबर से 14 दिसंबर तक वेलिंगटन(Wellington) के बेसिन रिजर्व(Basin Reserve) में खेला जाएगा. पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च में रोमांचक ड्रॉ पर समाप्त होने के बाद अब दोनों टीमें बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी. मैच का प्रसारण भारतीय समयानुसार सुबह 3:30 बजे से प्रत्येक दिन शुरू होगा. अगस्त 2024 में जिम्बाब्वे को 2-0 से हराने के बाद न्यूजीलैंड टीम से उम्मीदें काफी ऊंची थीं, लेकिन पहले टेस्ट में 64 रन की बढ़त लेने के बावजूद वे जीत हासिल नहीं कर सके. टॉम लैथम और रचिन रविंद्रा के शतकों की बदौलत न्यूजीलैंड ने 531 रनों का विशाल लक्ष्य दिया, लेकिन उनकी गेंदबाजी वेस्टइंडीज की जुझारू बल्लेबाजी के सामने फीकी साबित हुई, जहां लगभग दो दिन की बल्लेबाज़ी में वे केवल छह विकेट ही ले सके. न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

वेस्टइंडीज टीम ने इस सीरीज़ में शानदार वापसी की है, खासकर हाल ही के निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए. 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र की शुरुआत उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0-3 की करारी हार से की थी और कुछ महीने पहले भारत में भी उन्हें 0-2 से हार झेलनी पड़ी थी. लगातार हार के बाद क्राइस्टचर्च टेस्ट में शाई होप, जस्टिन ग्रीव्स और केमार रोच ने उल्लेखनीय जुझारूपन दिखाते हुए ड्रा हासिल किया, जिसने सीरीज़ को रोमांचक मोड़ पर ला दिया है. अब देखने वाली बात होगी कि क्या वेस्टइंडीज उसी आत्मविश्वास के साथ दूसरा टेस्ट भी प्रभावित कर पाती है या मेज़बान न्यूजीलैंड वापसी करते हुए जीत दर्ज करेगा.

वेलिंगटन का मौसम रिपोर्ट(Wellington Weather Report)

न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट मैच के दौरान वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में मौसम काफी सर्द और साफ रहने की उम्मीद है. तापमान 13 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जो तेज गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो सकता है. पूरे पांच दिनों के दौरान बारिश की संभावना बहुत कम (नगण्य) है, जिसका मतलब है कि दर्शकों को खेल का पूरा आनंद मिलेगा और ओवरों में कोई कटौती नहीं होगी. हालांकि, वेलिंगटन की मशहूर तेज हवाएं (25-30 किमी/घंटा तक) खिलाड़ियों को परेशान कर सकती हैं, खासकर फील्डिंग और गेंदबाजी के दौरान. सुबह और शाम के समय ठंडक बढ़ सकती है, इसलिए खिलाड़ियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी.

बेसिन रिजर्व की पिच रिपोर्ट(Basin Reserve Pitch Report)

बेसिन रिजर्व की पिच पारंपरिक रूप से तेज गेंदबाजों और सीमर्स के लिए मददगार मानी जाती है, और इस मैच में भी यही देखने को मिल सकता है. पिच पर अच्छी घास छोड़ी जाने की उम्मीद है, जिससे नई गेंद के साथ शुरुआती ओवरों में जबरदस्त मूवमेंट और उछाल मिलेगा. पिछले 17 टेस्ट मैचों में यहां टॉस जीतने वाली टीम ने गेंदबाजी चुनी है, जो इस मैदान के ट्रेंड को साफ दर्शाता है. हालांकि, जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा और धूप खिलेगी, पिच थोड़ा सूख सकती है और तीसरे-चौथे दिन बल्लेबाजी के लिए बेहतर हो सकती है. फिर भी, पहले सत्र में बल्लेबाजों को संभलकर खेलना होगा क्योंकि एक गलत शॉट भी उनके विकेट का कारण बन सकता है.