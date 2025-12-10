South Africa Women vs Ireland Women, 3rd T20I Match Pitch Report And Weather Update: बेनोनी में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज करेंगे सीरीज में क्लीन स्वीप या आयरलैंड के गेंदबाज बचा पाएंगे अपनी लाज, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला(Credit: X/@gsport4girls)

South Africa Women National Cricket Team vs Ireland Women National Cricket Team, 3rd T20I Match Pitch Report And Weather Update: दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 10 दिसंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेनोनी (Benoni) के विलोमूर पार्क (Willowmoore Park) में भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने आयरलैंड को 65 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबले को जीतकर दक्षिण अफ्रीका की टीम आयरलैंड को सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी. जबकि, आयरलैंड की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाने के लिए मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में आयरलैंड की कमान गैबी लुईस (Gaby Lewis) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) कर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Bowlers With 100 Wickets In All Three Cricket Formats: इन गेंदबाजों ने इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉरमेट में मचाया तांडव, चटकाए हैं 100 से ज्यादा विकेट; लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी

दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अपनी पिछली टी20 इंटरनेशनल सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली थीं. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की टीम 2-1 से हार गई थीं. दूसरी तरफ आयरलैंड की टीम ने टी20 फॉर्मेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और लगातार पांच मैच जीते हैं. आयरलैंड की टीम ने 20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर मैचों में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

आयरलैंड को सीरीज में कप्तान गैबी लुईस, ओर्ला प्रेंडरगैस्ट और अर्लेना केली अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है.दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की तरफ से कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट, मैरिज़ेन कप्प और नादिन डे क्लर्क इस मैच में मुख्य खिलाड़ी रहेगी. इन खिलाड़ियों ने महिला बिग बैश लीग टूर्नामेंट में भी अच्छा प्रदर्शन किया है.

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम आयरलैंड महिला टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (SA-W vs IRE-W T20I Head To Head)

दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 15 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 13 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, आयरलैंड की टीम को महज दो मैचों में जीत नसीब हुई हैं.

दक्षिण अफ्रीका की टीम इस मैच में जीत की प्रबल दावेदार नजर आ रही है. दक्षिण अफ्रीका टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी यूनिट काफी मजबूत है. दूसरी तरफ, आयरलैंड टीम कप्तान गैबी लुईस और ऑलराउंडर ओर्ला प्रेंडरगैस्ट पर निर्भर करती है. दक्षिण अफ्रीका इस मैच में पहले बल्लेबाजी करती है तो 160-170 रन का टोटल खड़ा कर सकती है.

विलोमूर पार्क की पिच रिपोर्ट (Willowmoore Park Pitch Report)

दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 10 दिसंबर को बेनोनी Benoni के विलोमूर पार्क में खेला जाएगा.बोलैंड पार्क की पिच काफी संतुलित मानी जाती है. इस मैदान पर 145-155 रन का स्कोर अच्छा माना जाता है. इस मैदान पर 16 मैच खेले गए हैं और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम फायदे में रही है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती हैं.

बेनोनी के मौसम का हाल (Benoni Weather Update)

दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 10 दिसंबर को बेनोनी के विलोमूर पार्क में खेला जाएगा. मौसम की बात करें तो केपटाउन में तीसरे टी20 मुकाबले के दौरान आसमान साफ रहेगा बारिश की संभावना नहीं है. ह्यूमिडिटी 61% और तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. कुल मिलाकर यहां की वेदर रिपोर्ट अच्छी है. फैंस पूरे मैच का लुफ्त उठा सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SA-W vs IRE-W 3rd T20I Probable Playing XI)

दक्षिण अफ्रीका महिला: फेय ट्यूनीक्लिफ, सुने लुस, लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), डेन वैन नीकेर्क, मारिज़ैन कप्प, क्लो ट्रायॉन, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), नादिन डी क्लार्क, नॉनकुलुलेको म्लाबा, अयाबोंगा खाका, नोंदुमिसो शांगसे.

आयरलैंड महिला: एमी हंटर (विकेटकीपर), गैबी लुईस (कप्तान), ओर्ला प्रेंडरगैस्ट, लौरा डेलानी, लिआ पॉल, रेबेका स्टोकेल, अर्लीन केली, एवा कैनिंग, अलाना डाल्ज़ेल, कारा मरे, एमी मैगुइरे.

नोट: दक्षिण अफ़्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.