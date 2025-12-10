RBI Internship: छात्रों के लिए खुशखबरी! रिजर्व बैंक में इंटर्नशिप का मौका, आवेदन करने की क्या है आखरी तारीख, जानें डिटेल्स

RBI Internship 2025

RBI Internship 2025: रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने छात्रों के लिए एक शानदार अवसर देते हुए समर इंटर्नशिप (Summer Internship) की प्रक्रिया शुरू कर दी है. देश की सबसे प्रतिष्ठित वित्तीय संस्था में काम करने का यह मौका ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रों के लिए बेहद फायदेमंद माना जा रहा है.

आरबीआई (RBI) में इंटर्नशिप करने वाले उम्मीदवारों को तीन महीने की अवधि में 20,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड (Stipend) प्रदान किया जाएगा. इससे छात्रों को न केवल अनुभव मिलेगा बल्कि आर्थिक सहयोग भी मिलेगा.

आवेदन की प्रक्रिया शुरू

रिज़र्व बैंक ने 15 अक्टूबर से आवेदन स्वीकार करने शुरू कर दिए थे.आवेदन करने की अंतिम तिथि (Last Date) 15 दिसंबर 2025 है.इच्छुक उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है.इस इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए 125 पद (Seats) निर्धारित किए गए हैं. चयन प्रक्रिया शॉर्टलिस्टिंग (Shortlisting) और इंटरव्यू (Interview) के आधार पर की जाएगी.

इंटर्नशिप की अवधि

समर इंटर्नशिप की अवधि कुल 3 महीने रहेगी. यह इंटर्नशिप अप्रैल 2026 से जुलाई 2026 के बीच आयोजित की जाएगी.

पात्रता मानदंड

RBI की इंटर्नशिप के लिए उम्मीदवार के पास निम्न में से किसी एक क्षेत्र में डिग्री होनी चाहिए:

पोस्ट ग्रेजुएशन (Post Graduation)

पाँच वर्षीय मैनेजमेंट प्रोग्राम (Management Program)

स्टैटिस्टिक्स (Statistics)

लॉ (Law)

कॉमर्स (Commerce)

इकोनॉमिक्स (Economics)

इकोनोमेट्रिक्स (Econometrics)

बैंकिंग / फाइनेंस (Banking/Finance)

या तीन वर्षीय बैचलर डिग्री (Bachelor Degree)

आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले opportunities.rbi.org.in (Official Website) पर जाएं.

Current Vacancies सेक्शन पर क्लिक करें.

यहां Summer Placement का विकल्प दिखाई देगा.

इंटर्नशिप के विकल्प पर क्लिक करें.

मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें.

अपना फोटो (Photo) और सिग्नेचर (Signature) अपलोड करें.

फॉर्म सबमिट (Submit) करके प्रक्रिया पूरी करें.