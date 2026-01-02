Bahin Yojana Update: माझी लाड़की बहन योजना की 17वीं किस्त भेजने की प्रक्रिया जारी, खाते में पैसा आया है या नहीं; एक क्लिक में ऐसे चेक करें बैलेंस

(Photo Credits File)

महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए नए साल का तोहफा लेकर आई 'माझी लाडकी बहीण योजना' की अगली किस्त अब खातों में पहुंचना शुरू हो गई है. 31 दिसंबर 2025 से ही पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 17वीं किस्त के रूप में 1500 रुपये जमा किए जा रहे हैं. जिन महिलाओं के भुगतान में पिछले महीनों की देरी हुई थी, उनके लिए यह एक बड़ी राहत है.

चुनाव के कारण रुकी थी किस्त

महाराष्ट्र में पिछले महीनों में हुए स्थानीय निकाय चुनावों और आचार संहिता लागू होने के कारण योजना की किस्तों के वितरण में थोड़ी देरी हुई थी. हालांकि, प्रदेश की मुंबई सहित 29 महानगरपालिकाओं में 15 जनवरी को होने वाले चुनावों के कारण आचार संहिता लागू है, फिर भी सरकार ने लाड़की महिलाओं की 17वीं किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. उम्मीद की जा रही है कि 31 जनवरी तक सभी पात्र महिलाओं के खातों में 17वीं किस्त के साथ-साथ दिसंबर महीने की 18वीं किस्त की राशि भी पहुंच जाएगी.

ई-केवाईसी (e-KYC) है अनिवार्य

योजना का लाभ लगातार मिलता रहे, इसके लिए सरकार ने 31 दिसंबर 2025 तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य किया था. जिन महिलाओं ने अपनी ई-केवाईसी और आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर किस्त का भुगतान किया जा रहा है. वहीं जिन महिलाओं ने अभी तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, उनकी किस्त के पैसे फिलहाल रुक सकते हैं.

एक क्लिक में ऐसे चेक करें अपना बैलेंस (स्टेप-बाय-स्टेप)

अगर आप भी जानना चाहती हैं कि आपके खाते में पैसा आया है या नहीं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले ladakibahin.maharashtra.gov.in पोर्टल पर जाएं। लॉगिन करें: अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड के जरिए 'Applicant Login' करें। स्टेटस चेक करें: डैशबोर्ड पर 'Application Made' या 'Payment Status' के विकल्प पर क्लिक करें। विवरण देखें: यहाँ आपको 17वीं किस्त (17th Installment) का स्टेटस 'Pending' या 'Success' के रूप में दिखाई देगा।

इसके अलावा, लाभार्थी महिलाएं अपने बैंक के मिस्ड कॉल नंबर या PFMS पोर्टल के माध्यम से भी डीबीटी (DBT) भुगतान की स्थिति देख सकती हैं.

जानें योजना के बारे में

महाराष्ट्र सरकार द्वारा जून 2024 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना है. इसके तहत 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना के लिए सरकार ने साल 2025-26 के बजट में 36,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.