Ladki Bahin Yojana Update: लाड़की बहन योजना के लिए e-KYC अनिवार्य, 31 दिसंबर से पहले एक क्लिक में ऐसे करें, नहीं तो रूक सकती है क़िस्त

Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र सरकार ने लाड़की बहन योजना के तहत EKYC (इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी) करना अनिवार्य है. योजना का लाभ पाने के लिए सभी लाभार्थियों को 31 दिसंबर 2025 तक अपना EKYC पूरा करना आवश्यक है. समय पर EKYC न कराने पर योजना की किस्त रुक सकती है.

EKYC अनिवार्य क्यों है?

सरकार ने EKYC अनिवार्य करने का उद्देश्य है कि योजना का लाभ सही महिला तक पहुंचे और धोखाधड़ी या गलत लाभार्थियों को रोकने में मदद मिले.

कैसे करें EKYC?

सबसे पहले अपने नज़दीकी योजना केंद्र या सरकारी पोर्टल पर जाएं

आधार कार्ड और मोबाइल नंबर तैयार रखें

ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी करें और पुष्टिकरण प्राप्त करें

सुनिश्चित करें कि EKYC 31 दिसंबर 2025 तक पूरी हो जाए

कौन लाभार्थी पात्र हैं?

21 से 65 वर्ष की आयु वाली महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं.

लाड़की बहन योजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी

लड़की बहन योजना महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान देना है. सभी लाभार्थियों को समय रहते EKYC करवा कर योजना का लाभ लेना चाहिए, ताकि किसी तरह की रोक-टोक से बचा जा सके.