Ladki Bahin Yojana e-KYC last Date: लाडकी बहन योजना की ई-केवाईसी 31 दिसंबर से पहले करवाएं, नहीं तो रुक सकती है आपकी किस्त

E-KYC Update

Ladki Bahin Yojana e-KYC last Date: महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं के लिए यह महत्वपूर्ण खबर है. राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना के लाभार्थियों के लिए e-KYC प्रक्रिया जारी है, और जिन महिलाओं ने अभी तक अपनी e-KYC पूरी नहीं की है, उन्हें यह प्रक्रिया तुरंत पूरी कर लेनी चाहिए. यदि e-KYC समय पर नहीं की गई, तो आने वाली किस्तें रुक सकती हैं. इसलिए सभी लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर e-KYC अनिवार्य रूप से पूरा करें.

31 दिसंबर अंतिम तारीख

पहले e-KYC की आखिरी तारीख 18 नवंबर तय की गई थी, लेकिन लाभार्थियों के अनुरोध और बढ़ती जरूरत को देखते हुए सरकार ने समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है. अब महिलाओं के पास महीने के अंत तक अपना e-KYC पूरा कराने का अवसर है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin yojana Update: BMC सहित महाराष्ट्र की महानगरपालिकाओं में चुनाव के चलते लाडकी बहनों की अटकी क़िस्त! जानें अब कब जारी होंगी

मंत्री आदित्य तटकरे की अपील

राज्य के महिला एवं बाल विकास मंत्री आदित्य तटकरे ने सभी पात्र महिलाओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द e-KYC करवाएं, ताकि उनकी किस्त में किसी भी प्रकार की बाधा न आए.

21 से 65 वर्ष की महिलाओं को मिलता है लाभ

लाडकी बहन योजना का लाभ 21 से 65 वर्ष की सभी पात्र महिलाओं को दिया जाता है। अब तक सरकार 16 किस्तें जारी कर चुकी है। योजना के तहत प्रत्येक महीने महिलाओं को ₹1500 की राशि प्रदान की जाती है.

17वीं और 18वीं किस्त का इंतज़ार

महिलाओं को वर्तमान में 17वीं (नवंबर) और 18वीं (दिसंबर) किस्त का इंतज़ार है. लेकिन महाराष्ट्र की कई महानगरपालिकाओं में चल रही चुनाव प्रक्रिया के कारण दोनों किस्तों का भुगतान अस्थायी रूप से अटका हुआ है. उम्मीद है कि 15 जनवरी को होने वाले चुनाव के बाद सरकार दोनों किस्तें-कुल ₹3000-एक साथ जारी कर सकती है.