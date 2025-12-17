Ladki Bahin yojana Update: BMC सहित महाराष्ट्र की महानगरपालिकाओं में चुनाव के चलते लाडकी बहनों की अटकी क़िस्त! जानें अब कब जारी होंगी

Ladki Bahin Yojana Latest Update

Ladki Bahin yojana Update: महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 महानगरपालिकाओं में 15 जनवरी को होने वाले चुनावों के कारण लाडकी बहन योजना की 17वीं और 18वीं क़िस्तें अब तक जारी नहीं हो पाई हैं, जिससे लाभार्थियों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है. उन्हें लगभग एक महीने और इंतजार करना पड़ेगा. 15 जनवरी को चुनाव होने के बाद 16 जनवरी को वोटों की गिनती होने के बाद ही दोनों क़िस्तों के 3,000 रुपये जारी किए जाएंगे.

चुनाव के बाद ही जारी होंगे पैसे

महाराष्ट्र में जब तक महानगरपालिकाओं के चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, तब तक लाडकी बहनों को अपने पैसे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ेगा. हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि दोनों क़िस्तों के पैसे कब जारी होंगे. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में लाडकी बहनों के लिए जरूरी सूचना, e-KYC की प्रक्रिया पूरी न करने पर रुक सकती है क़िस्त! जानें सरकार की तरफ से कही बातें

कुछ जिलों में 21 दिसंबर के बाद पैसे जारी होंगे

जिन जिलों में महानगरपालिका चुनाव नहीं हैं, वहां लड़कियों और बहनों को जल्द ही पैसे मिलेंगे। वहीं, कुछ ऐसे जिले हैं जिनमें 20 दिसंबर को जिला परिषद और ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं। इन जिलों में भी भुगतान चुनावों के बाद ही किया जाएगा, यानी वोटों की गिनती के बाद 21 दिसंबर को लाभार्थियों को क़िस्तें मिल जाएंगी.

जिन जिलों में चुनाव हो चुके हैं

वहीं, जिन जिलों में जिला परिषद और ग्राम पंचायत के चुनाव हो चुके हैं और वहां महानगरपालिका के चुनाव नहीं हैं, उन प्रमुख जिलों में अगली क़िस्तें जल्द ही जारी की जाएंगी। ख़बरों के अनुसार, कुछ जिलों में भुगतान प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई है.

योजना में गड़बड़ी और KYC प्रक्रिया

लाडकी बहन योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई है. इसके चलते सरकार ने आदेश दिए हैं कि सभी लाभार्थियों की KYC (केवाईसी) प्रक्रिया पूरी की जाए. जिन लाभार्थियों की KYC प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, उनकी क़िस्तें रोक दी जाएंगी.

योजना का लाभ और पात्रता

लाडकी बहन योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को इसका लाभ मिलता है. इसका उद्देश्य उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना है। योजना के तहत हर महीने की क़िस्त 1,500 रुपये की होती है.