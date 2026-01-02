Army Camp Store Fire Video: उत्तराखंड के चमोली में आर्मी कैंप के स्टोर में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की टीम मौजूद
Army Camp Store Fire Video: उत्तराखंड के जोशीमठ जिले में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा सामने आया। औली रोड पर स्थित भारतीय सेना के एक कैंप के भीतर बने स्टोर में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें दूर से ही देखी जा सकती थीं। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और सेना के अधिकारियों ने राहत कार्य शुरू कर दिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं.

आर्मी कैंप के स्टोर में लगी भीषण

 

आग लगने की इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टोर रूम से धुएं का काला गुबार और आग की लपटें 'धूं-धूं' कर आसमान की ओर उठ रही हैं.आसपास मौजूद लोगों और सैन्य कर्मियों को आग बुझाने के प्रयासों में जुटे हुए देखा गया. हालांकि, अभी तक इस आग से हुए नुकसान का आधिकारिक आकलन नहीं किया जा सका है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए डरावने वीडियो

राहत और बचाव कार्य जारी

फायर ब्रिगेड की टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं और आग के प्रसार को रोकने के लिए मोर्चा संभाल लिया है. चूंकि स्टोर कैंप के भीतर स्थित है, इसलिए प्राथमिकता अन्य संवेदनशील इमारतों और रसद को आग की चपेट में आने से बचाने की है. अभी तक इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है. सुरक्षा कारणों से औली रोड पर यातायात को भी कुछ समय के लिए नियंत्रित किया गया है.

आग लगने के कारणों का अपता नहीं

फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती कयासों में शॉर्ट सर्किट को एक संभावित वजह माना जा रहा है। सैन्य अधिकारी इस मामले की जांच के लिए आंतरिक जांच के आदेश दे सकते हैं। जोशीमठ जैसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सर्दियों के दौरान अत्यधिक शुष्कता और हीटिंग उपकरणों के इस्तेमाल के कारण आग लगने का खतरा बना रहता है.