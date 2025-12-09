Pune Fire Video: पुणे के सदाशिव पेठ इलाके में रमेश डाइंग की छत पर लगी भीषण आग, काबू पाने की कोशिश जारी

(Photo Credits ANI)

Pune Fire Video: पुणे के सदाशिव पेठ इलाके में स्थित रमेश डाइंग की इमारत की छत पर भीषण आग लग गई. आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया गया.

किसी के हताहत होने की खबर नहीं

अब तक मिली जानकारी के अनुसार, इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. दमकलकर्मी आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. यह भी पढ़े: Pune Fire Breaks: पुणे में इमारत में आग लगने से चौकीदार की मौत, 40 से अधिक छात्राओं को सुरक्षित निकाला गया

रमेश डाइंग की छत पर लगी भीषण आग

#WATCH | A fire breaks out on the terrace of Ramesh Dyeing in the Sadashiv Peth area of Pune city. in Maharashtra. Four fire tenders have reached the spot. Firefighting operations are currently underway. More details awaited. (Video Source: Pune Fire Department ) pic.twitter.com/dibKPdvBXf — ANI (@ANI) December 9, 2025

इलाके में अफरा-तफरी का माहौल

आग की घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई है. प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.