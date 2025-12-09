Pune Fire Video: पुणे के सदाशिव पेठ इलाके में रमेश डाइंग की छत पर लगी भीषण आग, काबू पाने की कोशिश जारी
(Photo Credits ANI)

Pune Fire Video: पुणे के सदाशिव पेठ इलाके में स्थित रमेश डाइंग की इमारत की छत पर भीषण आग लग गई. आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया गया.

किसी के हताहत होने की खबर नहीं

अब तक मिली जानकारी के अनुसार, इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. दमकलकर्मी आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. यह भी पढ़े:  Pune Fire Breaks: पुणे में इमारत में आग लगने से चौकीदार की मौत, 40 से अधिक छात्राओं को सुरक्षित निकाला गया

रमेश डाइंग की छत पर लगी भीषण आग

इलाके में अफरा-तफरी का माहौल

आग की घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई है. प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.